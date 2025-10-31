Мальчик с девочкой "подкололи" Меланию и Трампа в Белом доме (видео)

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания провели в Белом доме ежегодный торжественный прием по случаю Хэллоуина. Мероприятие собрало множество необычных гостей: от принцесс и динозавров до звездных спортсменов и даже клона президента.

Дональд Трамп, вернувшись из многодневной поездки в Азию, вместе с женой Меланией уделил около часа для раздачи сладостей детям. Среди гостей были семьи военнослужащих, правоохранителей, семьи, усыновивших детей, а также потомки сотрудников администрации Трампа. Как прошла церемония, — читайте в публикации Фокуса.

Президент США с юмором прокомментировал большое количество желающих принять участие в праздновании.

"Очередь длинная. Она почти такая же большая, как бальный зал", — обратился Трамп к журналистам, по словам присутствующего репортера из пула.

Среди детей оказались двое самых креативных — они пришли в костюмах Дональда Трампа и первой леди — Мелании Трамп.

Праздничную атмосферу создавал оркестр ВВС США, который исполнял микс жутких мелодий и популярных хитов. На фоне причудливых декораций звучали инструментальные версии популярных песен: Thriller — Майкла Джексона, Radioactive — группы Imagine Dragons, Ring of Fire — Джонни Кэша.

Интересно, что первая леди США Мелания Трамп могла повлиять на предоставление военной помощи Украине, которая включает зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты украинцев от воздушных ударов. На позицию жены президента США, вероятно, влияет ее происхождение из Словении — из страны, которая входила в Югославию и страдала от русских. Собеседница The Times также заявила, что "Мелания может быть самым важным голосом из всех" и к ней прислушиваются больше, чем к советникам и аналитикам.

Наряд первой леди США стал поводом для обсуждений в модных кругах и соцсетях. Одни называют его ярким символом оптимизма, другие — неудачным экспериментом с цветами и стилем.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал роль своей жены Мелании в принятии решений по Украине. Он заявил о ее "нейтральности".

Кроме того, у Трампа ответили на слухи о разводе с Меланией.