Какого цвета платье: образ Мелании Трамп вызвал дискуссию в соцсетях (фото)

Наряд первой леди США стал поводом для обсуждений в модных кругах и соцсетях. Одни называют его ярким символом оптимизма, другие — неудачным экспериментом с цветами и стилем.

Первая леди США Мелания Трамп снова оказалась в центре внимания во время торжественного банкета в Виндзорском замке. Она появилась в длинном желтом платье с открытыми плечами от Carolina Herrera, дополненном ярким поясом и массивными изумрудными серьгами. Фотографии, появившиеся в СМИ, вызвали дискуссии относительно оттенков наряда, пишет Daily Mail.

Платье Мелании Трамп на ужине в Виндзорском замке

На разных фото платье выглядело то насыщенно-желтым, то нежно-кремовым, а пояс — розовым или даже фиолетовым. Эксперты объяснили это эффектом фотовспышки и коррекцией цветов перед публикацией.

Стилисты по-разному оценили образ. Одни отметили, что желтый символизирует оптимизм и хорошо подходит к торжественной атмосфере, другие же назвали сочетание цветов слишком "шумным" и даже неуместным для осеннего сезона.

"Мелания обычно делает взвешенные модные выборы, но это платье вряд ли станет одним из ее лучших", — отметила стилист Саманта Браун.

Образ Мелании Трамп выглядит по-разному на разных фотографиях Фото: Getty Images

В соцсетях тоже не утихают споры: часть пользователей восхищалась образом первой леди, другие же иронизировали, что фотографы "испортили" цвет платья отделкой.

Это уже не первый случай, когда Мелания Трамп удивляет публику смелыми аутфитами. Ранее она выбирала ярко-желтые платья на официальные приемы в Великобритании и привлекала внимание необычными головными уборами от Dior и Eric Javits.

Визит Трампа и Мелании в Британию

Нынешний визит Дональда и Мелании Трампов в Великобританию стал вторым государственным визитом пары. Перед банкетом президент США принял участие в церемонии почтения памяти королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия и имел официальные встречи с королем Чарльзом III.

