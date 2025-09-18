Якого кольору сукня: образ Меланії Трамп спричинив дискусію у соцмережах (фото)

Вбрання першої леді США стало приводом для обговорень у модних колах та соцмережах. Одні називають його яскравим символом оптимізму, інші — невдалим експериментом із кольорами та стилем.

Перша леді США Меланія Трамп знову опинилася у центрі уваги під час урочистого банкету у Віндзорському замку. Вона з’явилася у довгій жовтій сукні з відкритими плечима від Carolina Herrera, доповненій яскравим поясом і масивними смарагдовими сережками. Світлини, що з’явилися у ЗМІ, викликали дискусії щодо відтінків вбрання, пише Daily Mail.

Сукня Меланії Трамп на вечері у Віндзорському замку

На різних фото сукня виглядала то насичено-жовтою, то ніжно-кремовою, а пояс – рожевим чи навіть фіолетовим. Експерти пояснили це ефектом фотоспалаху та корекцією кольорів перед публікацією.

Стилісти по-різному оцінили образ. Одні відзначили, що жовтий символізує оптимізм і добре пасує до урочистої атмосфери, інші ж назвали поєднання кольорів надто "галасливим" і навіть недоречним для осіннього сезону.

"Меланія зазвичай робить виважені модні вибори, але ця сукня навряд чи стане однією з її найкращих", – зауважила стилістка Саманта Браун.

Образ Меланії Трамп виглядає по-різному на різних фотографіях Фото: Getty Images

У соцмережах теж не вщухають суперечки: частина користувачів захоплювалася образом першої леді, інші ж іронізували, що фотографи "зіпсували" колір сукні обробкою.

Це вже не перший випадок, коли Меланія Трамп дивує публіку сміливими аутфітами. Раніше вона обирала яскраво-жовті сукні на офіційні прийоми у Великій Британії та привертала увагу незвичними головними уборами від Dior і Eric Javits.

Візит Трампа і Меланії до Британії

Цьогорічний візит Дональда і Меланії Трампів до Великої Британії став другим державним візитом пари. Перед банкетом президент США взяв участь у церемонії вшанування пам’яті королеви Єлизавети ІІ у каплиці Святого Георгія та мав офіційні зустрічі з королем Чарльзом III.

