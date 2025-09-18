Стіл завдовжки, як 16-поверховий будинок: чим пригощали Трампа на бенкеті з королівською родиною

Під час дводенного державного візиту Дональда Трампа до Великої Британії Лондон охопили протести, у яких взяли участь тисячі людей. Однак попри це, британський уряд та королівська родина влаштували президенту США урочистий прийом із розкішними церемоніями. Кульмінацією стала державна вечеря у Віндзорському замку.

Святкування відбулося у Залі Святого Георгія, де за довгим бенкетним столом на 155 футів (приблизно 47 метрів) були розсаджені політичні лідери, бізнес-еліта та члени королівської родини. Серед гостей — президент Трамп із дружиною Меланією, король Чарльз III, принц Вільям і принцеса Уельська Кетрін, пише The New Yokr Times.

Також на вечері були присутні прем’єр-міністр Кір Стармер, керівник Apple Тім Кук, медіамагнат Руперт Мердок та голова OpenAI Сем Альтман. Загалом вечеря зібрала близько 160 гостей, обслуговували яких понад сотня співробітників.

Чим годували Трампа у Британії

Меню було вишуканим: панна-кота з крес-салату з пармезановим печивом і салатом з перепелиних яєць, органічна курка з Норфолку, запечена в цукіні з ароматним соусом, а на десерт — ванільне морозиво з малиновим сорбетом та сливами.

Хоча Дональд Трамп не вживає алкоголю, організатори включили до карти вин особливі позиції: портвейн врожаю 1945 року на честь його 45-го президентства та коньяк 1912 року, що символізував рік народження його матері. Для вечора навіть створили авторський коктейль — "Transatlantic Whisky Sour" з віскі Johnnie Walker Black, мармеладом, горіховою піною та маршмелоу у формі зірки.

Таким чином, попри протести на вулицях, офіційний прийом підкреслив важливість дипломатичних відносин між США та Великою Британією.

