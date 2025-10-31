Хлопчик з дівчинкою "підкололи" Меланію і Трампа у Білому домі (відео)

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія провели у Білому домі щорічний урочистий прийом з нагоди Геловіну. Захід зібрав безліч незвичайних гостей: від принцес та динозаврів до зіркових спортсменів і навіть клона президента.

Дональд Трамп, повернувшись з багатоденної поїздки до Азії, разом з дружиною Меланією приділив близько години для роздачі солодощів дітлахам. Серед гостей були родини військовослужбовців, правоохоронців, сім'ї, які всиновили дітей, а також нащадки співробітників адміністрації Трампа. Як минула церемонія, — читайте в публікації Фокусу.

Президент США з гумором прокоментував велику кількість охочих взяти участь у святкуванні.

"Черга довга. Вона майже така ж велика, як бальна зала", — звернувся Трамп до журналістів, за словами присутнього репортера з пулу.

Серед дітей виявилися двоє найбільш креативних — вони прийшли в костюмах Дональда Трампа і першої леді — Меланії Трамп.

Святкову атмосферу створював оркестр ВПС США, який виконував мікс моторошних мелодій та популярних хітів. На тлі химерних декорацій лунали інструментальні версії популярних пісень: Thriller — Майкла Джексона, Radioactive — гурту Imagine Dragons, Ring of Fire — Джонні Кеша.

Цікаво, що перша леді США Меланія Трамп могла вплинути на надання військової допомоги Україні, яка включає зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту українців від повітряних ударів. На позицію дружини президента США, ймовірно, впливає її походження зі Словенії — з країни, яка входила в Югославію й потерпала від росіян. Співрозмовниця The Times також заявила, що "Меланія може бути найважливішим голосом з усіх" і до неї прислухаються більше, ніж до радників та аналітиків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

