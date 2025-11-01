Королева Хеллоуина Хайди Клум показала создание своего "очень уродливого" костюма (видео)

52-летняя немецкая супермодель Хайди Клум превратилась в Медузу Горгону на своей ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, в очередной раз удивив гостей креативным подходом к придумыванию и созданию сложнейших костюмов.

Клум давно стала королевой Хеллоуина благодаря неуемной фантазии и готовности сидеть по много часов, пока ее гримируют и одевают. Не стал исключением и этот год, а кадры подготовки к нему Хайди традиционно показала в Instagram.

Еще до вечеринки она держала поклонников в напряжении весь день, демонстрируя фрагменты наряда и процесс гримирования.

Хотя Клум и предупредила поклонников, что ее костюм будет "очень уродливым", однако увидеть ее в таком образе готовы были не все.

Свой наряд знаменитость дополнила париком со змеями и показывала всем раздвоенный язык. Красок и без того жуткой внешности супермодели дополняли ярко-зеленые линзы.

Над созданием образа ей помогал, причем не впервые, номинированный на премию "Оскар" гример Майком Марино, и команда из более чем 35 человек.

Муж немки, музыкант Том Каулитц, сопровождал жену облике человека, который, по легенде, превратился в камень, посмотрев на Медузу.

Музыкант группы Tokio Hotel позировал с поднятым оружием и щитом, намекая на то, что появление Медузы застало его врасплох за несколько мгновений до гибели.

Напомним, в кого еще перевоплощались Хайди Клум и прочие селебрити в самую страшную ночь в году.

Также сообщалось, что Хайди Клум сменила костюм червя на хвост русалки.