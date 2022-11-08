Хайди Клум сменила костюм червя на хвост русалки (видео)

Клум не перестает экпериментировать с образами и костюмами.

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49-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум продолжает веселить своих подписчиков в соцсети, несмотря на то, что Хэллоуин, королевой которого она остается уже много лет, уже закончился. Знаменитость, отличившаяся костюмом дождевого червя, продемонстрировала, как прыгает по дому, натянув на себя хвост русалки.

На опубликованном видео Хайди – в черном спортивном бюстгальтере и голубым с розовым хвостом прыгает, а затем извивается по полу в своей шикарной квартире. Несмотря на причудливый ансамбль, Хайди выглядела великолепно со своими длинными светлыми локонами, завязанными сзади персиковой резинкой для волос.

"Я, как червь", – говорит она со смехом оператору:

"Ранее в этом году… мечтаю стать червем", – подписала публикацию Клум.

Костюм червя стал самым обсуждаемым нарядом на 21-й ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина в Sake No Hana на Манхэттене, устроенной Хайди. В интервью Vogue она рассказала, что ей пришла в голову идея этого образа два года назад, и 22 июня она начала готовить ее вместе с номинированным на "Оскар" визажистом Майком Марино и его командой из 15 человек.

В соцсети Клум делилась процессом создания костюма, моментами гриммирования и затем показала конечный результат. По словам модели, ее превращение в беспозвоночное создание заняло 12 часов.

На вопрос журналистов, почему знаменитость выбрала именно костюм червя, Клум ответила лаконично: "Просто в этом году не было ничего человеческого".