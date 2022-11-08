Гайді Клум змінила костюм хробака на хвіст русалки (відео)

Клум не перестає екпериментувати з образами та костюмами.

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49-річна німецька супермодель, акторка й телеведуча Гайді Клум продовжує веселити своїх підписників у соцмережі, незважаючи на те, що Геловін, королевою якого вона залишається вже багато років, уже закінчився. Знаменитість, яка відзначилася костюмом дощового черв'яка, продемонструвала, як стрибає по будинку, натягнувши на себе хвіст русалки.

На опублікованому відео Гайді — у чорному спортивному бюстгальтері та блакитному з рожевим хвості — стрибає, а потім звивається по підлозі у своїй шикарній квартирі. Незважаючи на химерний ансамбль, Гайді мала чудовий вигляд зі своїми довгими світлими кучерями, зав'язаними ззаду персиковою гумкою для волосся.

"Я, як черв'як", — каже вона зі сміхом оператору:

"Раніше цього року… мрію стати черв'яком", — підписала публікацію Клум.

Костюм хробака став найобговорюванішим вбранням на 21-й щорічній вечірці на честь Геловіну в Sake No Hana на Манхеттені, влаштованій Гайді. В інтерв'ю Vogue вона розповіла, що їй спала на думку ідея цього образу два роки тому, і 22 червня вона почала готувати її разом із номінованим на "Оскар" візажистом Майком Маріно та його командою з 15 осіб.

У соцмережі Клум ділилася процесом створення костюма, моментами гримування, а потім показала кінцевий результат. За словами моделі, її перетворення на безхребетне створіння зайняло 12 годин.

На запитання журналістів, чому знаменитість обрала саме костюм черв'яка, Клум відповіла лаконічно: "Просто в цьому році не було нічого людського".