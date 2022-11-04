Суперабсурдный. Как создавался костюм червя Хайди Клум (фото)

На создание наряда ушло около двух лет.

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум рассказала, как создавался ее нашумевший костюм червя на Хэллоуин 2022. Об этом пишет Vogue.

Как оказалось, на изготовление наряда для самого страшного праздника в году модели понадобилось около двух лет, поскольку с 2020-го вечеринки отменялись из-за распространения заболеваемости коронавирусом. Поэтому для хэллоуинского вечера 2022 у Хайди Клум было много времени, чтобы приготовиться.

"Я пыталась придумать костюм, который был бы суперабсурдным, но в то же время очень знакомым", — рассказывает звезда подиумов и соцсетей.

[ + – ] Хайди Клум Фото: Getty

На вопрос журналистов, почему знаменитость выбрала именно костюм червя, Клум ответила лаконично: "Просто в этом году не было ничего человеческого".

В частности, над "страшным" нарядом работала команда визажиста Майка Марино. По словам Клум, ее помощники всегда воплощают в жизнь все самые безумные идеи знаменитости.

"Хотела быть Джессикой Рэббит, он сказал: "Без проблем". Хотела быть оборотнем из клипа "Thriller", он: "Без проблем". Клонировать меня пять раз? Без проблем", — рассказывает королева хэлллоуинских вечеринок.

[ + – ] Хайди Клум с дочерью Лени Фото: Getty

Впрочем, идея с дождевым червем показалась Майку немного нереальной, он даже пытался отказать Хайди. Однако, как видим, червь все-таки вышел (выполз) на публику.

При создании костюма Хайди Клум надели протезную оболочку. Для этого модели пришлось полностью сжать руки. После этого на лицо звезды подиумов нанесли грим.

Тем временем муж модели и телеведущей, музыкант Том Каулитц на один вечер стал одноглазым рыболовом.

[ + – ] Процесс создания костюма червя Хайди Клум

Напомним, Хайди Клум поделилась очень откровенным фото.

Также Фокус писал об эффектном появлении Хайди Клум на хэллоуинской вечеринке.