49-летняя Хайди Клум опубликовала слишком обнаженное фото

Знаменитость показала, как готовится к Хэллоуину.

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум поделилась слишком обнаженным фото. В своем Instagram звезда подиумов показала, как готовится к Хэллоуину 2022.

Телеведущая выложила снимок, на котором позирует топлес, оставив на себе только темные стринги, которые Клум держала рукой. Судя по всему, знаменитость отправилась в солярий, чтобы получить немного загара во второй половине осени.

"Подготовка к Хэллоуину 😈 1-й шаг!! Загораем с @jimmyjimmycoco", — подписала фото топ-модель.

[ + – ] Хайди Клум

Традиционно Хайди Клум ограничила своим подписчикам опцию комментировать новую публикацию. Количество лайков также увидеть невозможно.

Впрочем, результаты подготовки поразили поклонников немецкой знаменитости. На Хэллоуин 2022 она оделась в костюм дождевого червя. Тем временем муж модели, музыкант Том Каулитц на один вечер стал одноглазым рыбаком.

[ + – ] Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty

Напомним, Хайди Клум установила собственный рекорд в соцсетях и отметила достижения в красном нижнем белье.

Также Фокус более подробно писал о необычном костюме Хайди Клум для Хэллоуина 2022.