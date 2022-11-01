49-річна Гайді Клум опублікувала занадто оголене фото

Знаменитість показала, як готується до Геловіну.

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49-річна німецька топ-модель Гайді Клум поділилася занадто оголеним фото. У своєму Instagram зірка подіумів показала, як готується до Геловіну 2022.

Телеведуча виклала знімок, на якому позує топлес, залишивши на собі лише темні стрінги, які Клум тримала рукою. Судячи з усього, знаменитість відправилася до солярію, аби отримати трохи засмаги в другій половині осені.

"Підготовка до Геловіну 😈 1-й крок!! Засмагаємо з @jimmyjimmycoco", — підписала фото топ-модель.

[ + – ] Гайді Клум

Традиційно Гайді Клум обмежувала своїм підписникам можливість коментувати нову публікацію. Кількість лайків також побачити неможливо.

Втім, результати підготовки вразили шанувальників німецької знаменитості. На Геловін 2022 вона вбралася в костюм дощового черв'яка. Тим часом чоловік моделі, музикант Том Каулітц на один вечір став однооким рибалкою.

[ + – ] Гайді Клум та Том Каулітц Фото: Getty

Нагадаємо, Гайді Клум встановила власний рекорд у соцмережах та відсвяткувала досягнення у червоній спідній білизні.

Також Фокус більш детально писав про незвичайний костюм Гайді Клум для Геловіну 2022.