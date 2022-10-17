Гайді Клум у червоній спідній білизні відзначила нове досягнення в Instagram

Сторінка Гайді Клум набирає популярності.

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49-річна німецька супермодель, акторка й телеведуча Гайді Клум здобула 10-мільйонного підписника на своїй сторінці в Instagram і своєрідно відзначила цей рекорд. Вона опублікувала відео, на якому їсть торт, лежачи на ліжку в червоній спідній білизні й такого ж кольору в атласному халаті.

Супермодель із задоволенням їсть калорійний десерт ложкою. Він прикрашений різнокольоровими трояндами, а згори красується цифра 10 мільйонів.

"10 мільйонів. Дякую! Цей торт для вас, але я його з'їм!" — ідеться в підписі до ролика.

Раніше ми писали про те, що Гайді Клум разом зі своєю 18-річною дочкою Лені з'явилася в рекламному компейні бренду спідньої білизни Intimissimi.

Супермодель написала, що в цій рекламі прославляється зв'язок матері й дочки, а також те, як ефектна, красива та практична білизна робить жінок щасливішими.

Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум вийшла у світ зі своїм чоловіком, 33-річним гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцом. Пара в шлюбі з 2019 року. Незважаючи на різницю у віці, вони мають гармонійний вигляд, і Гайді буквально світиться від щастя.