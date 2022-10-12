49-річна Гайді Клум разом із дочкою знялася в рекламі спідньої білизни (фото, відео)
Мати та дочка приміряли розкішні мереживні комплекти.
Німецька супермодель, актриса та телеведуча Гайді Клум разом зі своєю 18-річною дочкою Лені з'явилася у рекламній кампанії бренду спідньої білизни Intimissimi. Фотографіями та відео зі зйомок вона опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
У підписі до публікації Клум написала, що в цій рекламі прославляється зв'язок матері та дочки, а також те, як ефектна, красива та практична білизна робить жінок щасливішими.
Мати та дочка позують у гарних мереживних комплектах, вони багато сміються та спілкуються. Водночас не можна не зауважити, що Гайді досі знаходиться у чудовій формі, демонструючи відсутність целюліту та підтягнуту фігуру.
Супермодель не вперше знімається разом із своєю дочкою, яка успішно будує свою кар'єру у сфері моди. У 2020 році вони разом знялися для Vogue Germany, до того ж для Лені це був дебют. Мати і дочка позували у яскравих вбраннях від Versace.
Лені – дочка Гайді від італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе, яку пізніше удочерив колишній чоловік моделі співак Сіл.
Вперше на подіумі дівчина дебютувала під час Тижня моди у Берліні осінь-зима 2021 року, з'явившись у цифровій презентації, що просуває кількох дизайнерів.
Її мати розпочала свою кар'єру у 18, ставши однією з найвідоміших моделей у світі. Окрім Лені, у неї є ще троє дітей.
Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум вийшла у світ зі своїм чоловіком, 33-річним гітаристом Tokio Hotel Томом Каулітцем. Пара в шлюбі з 2019 року.