49-летняя Хайди Клум вместе с дочерью снялась в рекламе нижнего белья (фото, видео)

Мать и дочь примерили роскошные кружевные комплекты.

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Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вместе со своей 18-летней дочерью Лени появилась в рекламном кампейне бренда нижнего белья Intimissimi. Фотографиями и видео со съемок она опубликовала у себя на странице в Instagram.

В подписи к публикации Клум написала, что в этой рекламе прославляется связь матери и дочери, а также то, как эффектное, красивое и практичное белье делает женщин более счастливыми.

Мать и дочь позируют в красивых кружевных комплектах, они много смеются и общаются. При этом нельзя не отметить, что Хайди до сих пор находится в прекрасной форме, демонстрируя отсутствие целлюлита и подтянутую фигуру.

Супермодель не впервые снимается вместе со своей дочерью, которая успешно строит свою карьеру в сфере моды. В 2020 году они вместе снялись для Vogue Germany, причем для Лени это был дебют. Мать и дочь позировали в ярких нарядах от Versace.

Лени – дочь Хайди от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, которую позже удочерил бывший супруг модели певец Сил.

Впервые на подиуме девушка дебютировала во время Недели моды в Берлине осень-зима 2021 года, появившись в цифровой презентации, продвигающей нескольких дизайнеров.

Ее мать начала свою карьеру в 18, став одной из самых известных моделей в мире. Кроме Лени, у нее еще трое детей.

Напомним, недавно Хайди Клум вышла в свет со своим мужем, 33-летним гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем. Пара в браке с 2019 года.