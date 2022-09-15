Хайди Клум вышла в свет со своим мужем (фото, видео)

Супруги посетили церемонию награждения престижной премией.

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49-летняя немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум вышла в свет со своим мужем, 33-летним музыкантом Томом Каулитцем. Фото и видео звезда подиумов делится в своих соцсетях.

Звездные супруги посетили церемонию награждения кинопремией "Эмми-2022". На публику Хайди Клум вышла в невероятно блестящем золотисто-серебристом платье с открытыми плечами и глубоким декольте. В руках немецкая модель держала миниатюрный клатч, ее волосы были распущены. А дополнили вечерний аутфит легкий макияж с акцентом на глаза и серьги.

[ + – ] Хайди Клум и Том Каулитц

Тем временем 33-летний гитарист Tokio Hotel выбрал для выхода классический черный костюм и лоферы.

[ + – ] Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц поженились в 2019 году. Совместных детей у пары нет, однако у немецкой телеведущей подрастают четверо детей от предыдущего брака, в частности, Лени Клум, которая пошла по стопам своей звездной матери и строит карьеру в модельном бизнесе.

Супруги часто делятся трогательными кадрами в соцсетях, на которых демонстрируют свои теплые чувства друг к другу. Однако официально Хайди Клум и Том Каулитц редко выходят на публику.

Напомним, как Хайди Клум помогает своей старшей дочери в построении ее карьеры.

Также Фокус писал об идеальном платье для вечеринок, которое накануне продемонстрировала Хайди Клум.