Гайді Клум вийшла у світ зі своїм чоловіком (фото, відео)

Подружжя відвідало церемонію нагородження престижною премією.

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49-річна німецька топ-модель та телеведуча Гайді Клум вийшла у світ зі своїм чоловіком, 33-річним музикантом Томом Кауліцом. Фото та відео зірка подіумів ділиться у своїх соцмережах.

Зіркове подружжя відвідало церемонію нагородження кінопремією "Еммі-2022". На публіку Гайді Клум вийшла у неймовірно блискучій золотисто-сріблястій сукні з відкритими плечима та глибоким декольте. У руках німецька модель тримала мініатюрний клатч, її волосся було розпущене. А доповнили вечірній аутфіт легкий макіяж з акцентом на очі та сережки.

[ + – ] Гайді Клум та Том Кауліц

Тим часом 33-річний гітарист Tokio Hotel обрав для виходу класичний чорний костюм та лофери.

[ + – ] Гайді Клум та Том Кауліц

Гайді Клум та Том Кауліц одружилися у 2019 році. Спільних дітей у пари немає, проте у німецької телеведучої підростають четверо дітей від попереднього шлюбу, зокрема Лені Клум, яка пішла стопами своєї зіркової матері та будує кар'єру в модельному бізнесі.

Подружжя часто ділиться зворушливими кадрами у соцмережах, на яких демонструє свої теплі почуття одне до одного. Проте офіційно Гайді Клум та Том Кауліц рідко виходять на публіку.

Нагадаємо, як Гайді Клум допомагає своїй старшій доньці в побудові її кар'єри.

Також Фокус писав про ідеальну сукню для вечірок, яку напередодні продемонструвала Гайді Клум.