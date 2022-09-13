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Стиль життя

Гайді Клум продемонструвала ідеальну сукню для вечірок (фото)

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Фото: heidiklum | Гайді Клум

Знаменитість приміряла образ з колекції 2023.

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49-річна німецька топ-модель Гайді Клум продемонструвала ідеальну сукню для вечірок. Знімками у новому яскравому аутфіті зірка подіумів поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 10 млн підписників.

Для офіційного заходу Гайді Клум обрала яскраву сяйну мінісукню з відкритим нижнім декольте та довгими рукавами від ZUHAIR MURAD. Волосся моделі було розпущене. А на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж з акцентом на очі.

У ролі аксесуарів до святкового аутфіту Клум обрала рожевий мініатюрний клатч, каблучки та сережки. На ногах зірки подіумів та телеведучої були світло-рожеві туфлі на високих підборах.

Гайді Клум

Сукня Гайді Клум взята з колекції Resort 2023.

"Лінія "Відбиток природи" передає яскраві відтінки горизонту, кидаючи виклик небу запальними заходами сонця", — описують наряд на сторінці бренду у соцмережах.

Сукня, як у Гайді Клум

Нагадаємо, 49-річна Гайді Клум вийшла на публіку в білосніжній сукні з акцентом на декольте.

Також Фокус писав про секрет Гайді Клум, як зберегти макіяж у спекотні дні. Попри те, що на вулиці другий тиждень осені, варто звернути увагу на таку хитрість під час вечірок та офіційних заходів.