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Стиль жизни

Хайди Клум продемонстрировала идеальное платье для вечеринок (фото)

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Фото: heidiklum | Хайди Клум

Знаменитость примерила образ из коллекции 2023.

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум продемонстрировала идеальное платье для вечеринок. Снимками в новом ярком аутфите звезда подиумов поделилась на своей Instagram-странице с почти 10 млн подписчиков.

Для официального мероприятия Хайди Клум выбрала яркое сияющее мини-платье с открытым нижним декольте и длинными рукавами от ZUHAIR MURAD. Волосы модели были распущены. А на лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на глаза.

В качестве аксессуаров к праздничному аутфиту Клум выбрала розовый миниатюрный клатч, кольца и серьги. На ногах звезды подиумов и телеведущей были светло-розовые туфли на высоком каблуке.

Хайди Клум

Платье Хайди Клум взято из коллекции Resort 2023 года.

"Линия "Отпечаток природы" передает яркие оттенки горизонта, бросая вызов небу воспалительными закатами", — описывают наряд на странице бренда в соцсетях.

Платье, как у Хайди Клум

Напомним, 49-летняя Хайди Клум вышла на публику в белоснежном платье с акцентом на декольте.

Также Фокус писал о секрете Хайди Клум, как сохранить макияж в жаркие дни. Несмотря на то, что на улице вторая неделя осени, стоит обратить внимание на такую хитрость во время вечеринок и официальных мероприятий.