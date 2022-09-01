Хайди Клум вышла в свет в белоснежном платье с акцентом на декольте (фото)

Знаменитость продолжает съемки в известном телешоу.

49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум вышла в свет в невероятно белоснежном платье с акцентом на декольте в Пасадине, Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду подиумов заметили на съемочной площадке шоу "Америка имеет талант", где знаменитость сидит в кресле жюри. В последние дни лета 2022 Хайди Клум обратилась к белоснежным оттенкам в своем аутфите. Модель примеряла светлое платье с глубоким декольте и объемными рукавами.

В качестве аксессуаров к образу она добавила необычные белые очки в массивной оправе и светлую сумку-тоут. На ногах немецкой знаменитости были босоножки на каблуке. Волосы Клум были распущены, а дополнил total-white образ легкий нюдовый макияж.

[ + – ] Хайди Клум в Калифорнии

"Одела на @primevideo выигрышный образ с #MakingTheCut эпизода 1 🤍🤍🤍 увидимся в пятницу на 2 новых эпизодах", — подписала свежий снимок в соцсети Хайди Клум и ограничила своим подписчикам возможность комментировать ее публикацию.

Напомним, кроме белого, Хайди Клум ранее собрала идеальный образ в розовых оттенках.

Также Фокус писал об идеальном вечернем платье, которое недавно продемонстрировала 49-летняя Хайди Клум.