Гайді Клум вийшла у світ у білосніжній сукні з акцентом на декольте (фото)

Знаменитість продовжує зйомки у відомому телешоу.

49-річна німецька супермодель Гайді Клум вийшла у світ у неймовірно білосніжній сукні з акцентом на декольте в Пасадіні, Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

Зірку подіумів помітили на знімальному майданчику шоу "Америка має талант", у якому знаменитість сидить у кріслі журі. В останні дні літа 2022 Гайді Клум звернулася до білосніжних відтінків у своєму аутфіті. Модель приміряла світлу сукню з глибоким декольте та об'ємними рукавами.

Як аксесуари до образу вона додала незвичайні білі окуляри у масивній оправі та світлу сумку-тоут. На ногах німецької знаменитості були босоніжки на підборах. Волосся Клум було розпущене, а доповнив total-white образ легкий нюдовий макіяж.

[ + – ] Гайді Клум у Каліфорнії

"вдягнулася на @primevideo виграшний образ з #MakingTheCut епізоду 1 🤍🤍🤍 побачимось у п'ятницю на 2 нових епізодах", — підписала свіжий знімок у соцмережі Гайді Клум та обмежила своїм підписникам можливість коментувати її публікацію.

Нагадаємо, окрім білого, Гайді Клум раніше зібрала ідеальний образ у рожевих відтінках.

Також Фокус писав про ідеальну вечірню сукню, яку нещодавно продемонструвала 49-річна Гайді Клум.