Гайді Клум продемонструвала ідеальну вечірню сукню (фото)

Знаменитість відвідала зйомки популярного шоу.

49-річна німецька топ-модель Гайді Клум продемонструвала ідеальну вечірню сукню з глибоким декольте. Знімками у новому провокативному аутфіті знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці з майже 10 млн підписників.

Зірка подіумів відправилася на зйомки популярного талант-шоу America’s Got Talent. На екранах Гайді Клум з'явиться в ефектній чорній вечірній сукні від Dolce&Gabbana з екстремальним декольте. Як аксесуари до провокативного луку знаменитість додала срібні сережки та браслети. На ногах зірки були чорні туфлі на високій платформі.

Волосся зірки подіумів було розпущене, а на обличчі Клум візажисти зробили вечірній макіяж з акцентом на очі.

"Дякую @dolcegabbana 🖤 @agt", — підписала кадри зі зйомок німецька топ-модель та телеведуча.

[ + – ] Гайді Клум

Зазначимо, що зірка подіумів закрила можливість коментувати карусель нових фото.

Нагадаємо, як Гайді Клум допомагає своїй 17-річній доньці у модельному бізнесі.

Також Фокус писав про ідеальний штанний костюм з глибоким декольте, який напередодні продемонструвала Гайді Клум.