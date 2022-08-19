Хайди Клум продемонстрировала идеальный total-pink образ (фото)
Знаменитость выбрала для выхода в свет брючный костюм.
49-летняя немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум продемонстрировала идеальный розовый образ. Об этом пишет Daily Mail.
В Пасадине, Калифорния звезда подиумов выгуляла нежно-розовый брючный костюм, добавив к деловому аутфиту базовый топ в тон основного наряда.
Волосы топ-модели были распущены, а в качестве аксессуаров к образу знаменитость добавила солнцезащитные очки и массивную розовую сумочку Hermes.
На ногах Хайди Клум были соответственно нежно-розовые босоножки.
Как известно, звезда подиумов прибыла в Пасадину на съемки шоу "Америка имеет талант".
Немецкая топ-модель Хайди Клум – звезда подиумов с мировым именем. В частности, знаменитость активно снимается в телепередачах и фильмах. А недавно она выпустила общую песню с рэппером Снуп Доггом.
17-летняя дочь Хайди Клум также пробует себя в модельном бизнесе, принимая участие в Неделях моды и украшая обложки влиятельных глянцев.
Напомним, 49-летняя Хайди Клум поделилась полностью обнаженным фото.
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