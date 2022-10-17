Хайди Клум в красном нижнем белье отметила новое достижение в Instagram

Страница Хайди Клум набирает популярность.

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49-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум заполучила 10-милионного подписчика на своей странице в Instagram, и своеобразно отметила этот рекорд. Она опубликовала видео, на котором ест торт, лежа на кровати в красном нижнем белье и такого же цвета атласном халате.

Супермодель с удовольствием поедает калорийный десерт ложкой. Он украшен разноцветными розами, а сверху красуется цифра 10 миллионов.

"10 миллионов. Спасибо! Этот торт для вас, но я его съем!", – говорится в подписи к ролику.

Ранее мы писали о том, что Хайди Клум вместе со своей 18-летней дочерью Лени появилась в рекламном кампейне бренда нижнего белья Intimissimi.

Супермодель написала, что в этой рекламе прославляется связь матери и дочери, а также то, как эффектное, красивое и практичное белье делает женщин более счастливыми.

Напомним, недавно Хайди Клум вышла в свет со своим мужем, 33-летним гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем. Пара в браке с 2019 года. Несмотря на разницу в возрасте, они выглядят гармонично, и Хайди буквально светится от счастья.