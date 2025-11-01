Королева Геловіна Гайді Клум показала створення свого "дуже потворного" костюма (відео)

52-річна німецька супермодель Гайді Клум перетворилася на Медузу Горгону на своїй щорічній вечірці на честь Гелловіна в Нью-Йорку, вкотре здивувавши гостей креативним підходом до вигадування і створення найскладніших костюмів.

Клум давно стала королевою Геловіна завдяки невгамовній фантазії та готовності сидіти по багато годин, поки її гримують і одягають. Не став винятком і цей рік, а кадри підготовки до нього Гайді традиційно показала в Instagram.

Ще до вечірки вона тримала шанувальників у напрузі весь день, демонструючи фрагменти вбрання і процес гримування.

Хоча Клум і попередила прихильників, що її костюм буде "дуже потворним", проте побачити її в такому образі готові були не всі.

Своє вбрання знаменитість доповнила перукою зі зміями і показувала всім роздвоєний язик. Барв і без того моторошної зовнішності супермоделі доповнювали яскраво-зелені лінзи.

Над створенням образу їй допомагав, причому не вперше, номінований на премію "Оскар" гример Майком Марино, і команда з понад 35 осіб.

Чоловік німкені, музикант Том Каулітц, супроводжував дружину в образі людини, яка, за легендою, перетворилася на камінь, подивившись на Медузу.

Музикант гурту Tokio Hotel позував із піднятою зброєю і щитом, натякаючи на те, що поява Медузи застала його зненацька за кілька миттєвостей до загибелі.

