До Трампа завітали діти у радянській формі та російському сарафані на Геловін (відео)

У Білому домі під час святкування Геловіну президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп зустріли хлопчика в радянській військовій формі. Поруч із ним була дівчинка у російському сарафані з кокошником.

Подружжя пригостило дітей шоколадними солодощами. Відповідні кадри вже завірусились у мережі. Детальніше про це – розповість Фокус.

Як у Білому домі відсвяткували Геловін

На оприлюднених кадрах видно, що президент США та його дружина зустріли хлопчика в радянській військовій формі. Дитина прийшла до Білого дому у костюмі танкіста із кашкетом та шевроном танкових військ на рукаві.

Поруч із хлопчиком була дівчинка у вбранні, яке нагадує російський традиційний костюм. Вона одягнула сарафан із квітковим принтом та головний убір зі стрічками, схожий на кокошник.

Хлопчик у радянській формі Фото: Скрін відео

Меланія Трамп на відео торкнулася кашкету хлопчика, а після цього разом із Дональдом пригостила дітей шоколадними солодощами.

Видео дня

Зазначимо, що Геловін щороку відзначають 31 жовтня. Дональд Трамп та Меланія традиційно приймали дітей на території президентської резиденції та роздавали їм смаколики.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Крім того, хлопчик з дівчинкою "підкололи" Меланію і Трампа у Білому домі.