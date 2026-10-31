"Глупые люди хотели": Трамп раскритиковал тех, кто призывал ввести санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп назвал чиновников и других людей, призывавших его ввести новые санкции против России из-за ведения войны в Украине, "глупцами". Также глава Белого дома объяснил свое решение не вводить ограничения против Кремля.

Трамп пояснил, что введение санкций против России помешало бы возвращению домой американского заключённого Стивена Хаббарда, отбывавшего наказание в одной из российских тюрем. Об этом президент США заявил во время беседы с прессой в Белом доме 30 октября.

"Глупые люди хотели, чтобы я ввёл санкции против России", — сказал Трамп.

При этом американский лидер добавил, что экономические санкции якобы не оказывают никакого влияния на Россию. По словам Трампа, в Москве над ними "просто смеются".

Говоря об антироссийских санкциях, глава Белого дома вспомнил историю с Хаббардом. Он предложил представить ситуацию, в которой он просит российского диктатора Владимира Путина освободить американского заключённого и при этом вводит новые санкции против Кремля.

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"Можете себе представить такую ситуацию?", — спросил Трамп у присутствующих.

Стоит напомнить, что Хаббарда освободили из российской тюрьмы 21 октября, когда представитель Трампа Стив Уиткофф находился с визитом в Санкт-Петербурге. 74-летнего мужчину в РФ осудили за то, что он якобы участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Трамп рассказывал, что просил об освобождении американца в разговоре с Путиным.

В Кремле же после увольнения Хаббарда сообщили, что это якобы произошло "по гуманитарным причинам".

Напомним, на днях Трамп набросился на репортера, который спросил его о состоянии здоровья.

Издание Politico также сообщало, что Трамп начал оказывать давление на Литву, требуя открыть порты для белорусского диктатора Александра Лукашенко.