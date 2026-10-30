Трамп теперь начал давить на Литву: требует открыть порты для Лукашенко

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Литвы открыть порт Клайпеды для экспорта белорусского калия. Трампу безразлично, что в отношении Беларуси действуют санкции Евросоюза.

Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомлённые источники. По их словам, в последние недели этот вопрос на встречах с литовскими дипломатами поднимал специальный посланник США по Беларуси Джон Коул.

Один из собеседников издания рассказал, что американская сторона ведет себя вежливо, но настойчиво, а ответ на это категоричен. Его слова цитирует Politico:

"Они (американцы) вежливо давят, но мы очень четко говорим: „Черт возьми, нет“. Если американцы не способны извлекать уроки из истории, то мы должны стоять на своем".

Другой источник добавил, что специальный посланник Трампа также интересовался возможностью вывоза белорусского калия через другие порты Балтийского моря, в частности через Ригу.

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Позиция Госдепартамента

В Государственном департаменте США отказались комментировать "конкретные соглашения", но заявили, что Соединённые Штаты ищут коммерческие возможности, соответствующие экономическим интересам страны.

Представитель ведомства также подчеркнул: по словам президента Трампа, продажа белорусского калия в США помогает снизить цены для американских фермеров и скотоводов.

Ранее Фокус писал, что разрешение Беларуси возобновить экспорт калийных удобрений входило в число "стимулов", предложенных Кушнером и Виткоффом, чтобы склонить РФ к ограниченному перемирию с Украиной.

Кроме того, Беларусь уже отправила первую партию удобрений в США. Трамп заявил, что отныне США будут закупать удобрения в Беларуси, а не в Канаде.