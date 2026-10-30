Трамп тепер почав тиснути на Литву: вимагає відкрити порти для Лукашенка

Адміністрація президента США Дональда Трампа домагається від Литви відкрити порт Клайпеди для експорту білоруського калію. Трампу байдуже, що проти Білорусі діють санкції Євросоюзу.

Про це пише Politico з посиланням на обізнані джерела. За їхніми словами, останніми тижнями це питання на зустрічах із литовськими дипломатами підіймав спеціальний посланець США з питань Білорусі Джон Коул.

Один зі співрозмовників видання розповів, що американська сторона діє ввічливо, але наполегливо, а відповідь на це категорична. Його слова цитує Politico:

"Вони (американці) ввічливо тиснуть, але ми дуже чітко кажемо: 'Чорт забирай, ні'. Якщо американці не здатні робити висновки з історії, то ми маємо стояти на своєму".

Інше джерело додало, що спецпосланець Трампа також цікавився можливістю вивозити білоруський калій через інші порти Балтійського моря, зокрема через Ригу.

Видео дня

Позиція Держдепартаменту

У Державному департаменті США відмовилися коментувати "конкретні угоди", але заявили, що Сполучені Штати шукають комерційні можливості, які відповідають економічним інтересам країни.

Представник відомства також наголосив: за словами президента Трампа, продаж білоруського калію в США допомагає знизити ціни для американських фермерів і скотарів.

Раніше Фокус писав, що дозвіл Білорусі відновити експорт калійних добрив був у складі "стимулів" Кушнера та Віткоффа, щоб схилити РФ до обмеженого перемир’я з Україною.

Також Білорусь вже відправила першу партію добрив до США. Трамп заявив, що США відтепер купуватимуть добрива в Білорусі, а не в Канаді.