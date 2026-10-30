"Вы выглядите ужасно": Трамп набросился на репортера, который спросил о его здоровье (видео)

Дональд Трамп оказался в центре нового скандала со СМИ, когда ответил журналисту, спросившему о его здоровье, что тот "отвратителен" и выглядит "ужасно".

Президент США набросился на репортера, который спросил о его здоровье после отмены предвыборного митинга, сообщает издание People.

Трамп набросился на репортера

29 октября Трамп общался с журналистами после возвращения на военную базу Эндрюс в Мэриленде с митинга в Южной Каролине. Тогда репортер Reuters Джейкоб Богедж спросил, почему он отменил митинг в Канзасе, который был запланирован на 31 октября.

Трамп также отменил запланированный митинг в Айове. Это произошло после нескольких напряжённых недель предвыборной кампании, в ходе которой Трамп провёл 25 митингов в 19 штатах.

Поэтому плотный график Трампа побудил репортера сначала спросить 80-летнего президента о его здоровье. Сначала Трамп ответил сдержанно.

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"Я думаю, что очень хорошо. Думаю, вы видите, что у нас был замечательный митинг", — сказал он.

Но репортер продолжал расспрашивать.

"Итак, отмена поездки в Канзас не имеет ничего общего с тем, что тебе надоело путешествовать", — спросил Богедж.

И тут Трамп вышел из себя.

"О, вы не в себе, раз задаете такой вопрос. Вы не в себе, парень. Кстати, Reuters — ужасное агентство. Убедитесь, что с вами всё в порядке. Посмотрите на этого парня. Он совсем не в форме. Я чувствую себя идеально. Вы отвратительны. Приведите себя в форму. Вы выглядите ужасно", — ответил Трамп, спросив репортера, где тот работает.

Трамп также заявил журналистам в четверг, что он "не видит необходимости ехать в Канзас", где действующий сенатор Роджер Маршалл, сторонник Трампа, борется со своим соперником от Демократической партии Адамом Гамильтоном накануне дня выборов.

Напомним, что Дональд Трамп ответил бывшему президенту США Бараку Обаме после того, как тот сравнил ремонт Белого дома с открытием Саддамом Хусейном фабрики чизкейков.

Кроме того, Дональд Трамп во время митинга в Техасе сделал новое странное заявление о солнечных панелях, которые якобы жарят животных.