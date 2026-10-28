"Животные жарятся на них": Трамп опозорился из-за заявления о солнечных панелях

Дональд Трамп во время митинга в Техасе сделал новое странное заявление о солнечных панелях, которые якобы жарят животных.

После этого президента США высмеяли в сети, пишет The Daily Beast.

27 октября 80-летний политик посетил Корпус-Кристи и Лаббок, чтобы выразить поддержку республиканцу Кену Пакстону, который соревнуется с демократом Джеймсом Таларико на выборах в Сенат.

Трамп о солнечных панелях

Демократ лидирует в опросах, несмотря на то, что Техас исторически является штатом, поддерживающим Республиканскую партию. Но рост цен на нефть, связанный с войной Трампа в Иране, подпитывает растущее недовольство избирателей в Техасе.

Поскольку демократы укрепляют свои позиции в традиционно республиканских штатах, Трамп прилагает все усилия, чтобы заручиться поддержкой в преддверии промежуточных выборов.

Видео дня

Но вместо того, чтобы сосредоточиться на проблемах, беспокоящих американцев, Трамп пустился в странную тираду о солнечных панелях, которые якобы жарят животных заживо.

"У них есть солнечные батареи, несколько солнечных батарей, а не те огромные монстры, которые они расставляют повсюду — они убивают всех животных. Животные прыгают на них и жарятся, потому что эти чёрные панели горячее, чем ваша плита", — продолжил Трамп.

Эти заявления президента США вызвали насмешки в сети. Однако критики Трампа усомнились в психическом здоровье президента и потребовали применить 25-ю поправку к Конституции США.

"Пришло время для 25-й поправки".

"Этот человек не живёт в реальности. Никогда не поздно применить 25-ю поправку, прежде чем он совершит что-то невероятно глупое".

"Я почти уверен, что для этого есть поправка".

Известно, что 25-я поправка к Конституции США определяет механизм проведения процедуры замены президента, который умирает, уходит в отставку или отстраняется от должности, а также процедуры передачи президентских полномочий, если президент не в состоянии исполнять свои обязанности.

Стоит отметить, что Трамп уже не в первый раз высказывается негативно об альтернативных источниках энергии. В прошлом году, выступая перед журналистами на борту Air Force One, он раскритиковал политику Великобритании в области возобновляемой энергетики и утверждал, что солнечные панели убивают птиц.

Напомним, что Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Миссисипи подвергся шквалу критики со стороны одного из американцев из-за строительства бального зала. Мужчина из толпы набросился на президента США с нецензурной критикой из-за его идеи реконструировать Белый дом, построив там бальный зал.

Кроме того, американский лидер публично поставил в неловкое положение свою супругу Меланию. Во время подписания важного документа Трамп заявил, что автограф его возлюбленной якобы не имеет значения. Это вызвало смех у зрителей.