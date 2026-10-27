"Иди домой, тебе заплатили": Трамп устроил скандал с обругавшим его прямо на митинге американцем
Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Миссисипи подвергся шквалу критики со стороны одного из американцев из-за строительства бального зала.
Мужчина из толпы набросился на президента США с нецензурной критикой в связи с его идеей реконструкции Белого дома и строительства там бального зала. В ответ Трамп отправил его домой и заявил, что он подкуплен, пишет издание The Mirror.
На этой неделе Дональд Трамп вновь посетил штат Миссисипи накануне решающих промежуточных выборов, где, по прогнозам, республиканцы потерпят сокрушительное поражение. Президент США в очередной раз пытался укрепить поддержку среди своих сторонников движения MAGA.
Издание отмечает, что митинги Трампа вызвали возмущение критиков из-за того, что президент, по всей видимости, зацикливается на вопросах, которые не решают основных проблем, связанных с стоимостью жизни.
А это раздражает американцев. В частности, новая волна гнева в адрес президента США разразилась во время митинга в Коринте, штат Миссисипи. Один из участников толпы набросился на Трампа, сказав ему "засунуть бальный зал себе в задницу".
Мужчина критиковал президента за то, что тот больше беспокоился о том, как построить бальный зал.
В ответ Трамп сказал мужчине, чтобы тот шёл домой.
"О, идите домой. Идите домой. Идите домой", — сказал Трамп.
Затем Трамп без каких-либо доказательств заявил, что этому мужчине заплатили.
"Вы знаете, что они — наемные протестующие? Им платят 250 долларов — они думают, что это Джордж Сорос — и они разрушают себе жизнь, потому что теперь их арестовали. Теперь их арестовали. Мы обычно не давим слишком сильно, но разве это не ужасно", — сказал Трамп.
После этого политик неоднократно упоминал о бальном зале на митинге. По его словам, его строительство будет завершено до конца его второго президентского срока в январе 2029 года.
Напомним, что президент США Дональд Трамп в очередной раз оказался в центре громкого скандала. Он публично оценил ягодицы рэперши Ники Минаж. Из-за этого на американского лидера обрушилась волна хейта в соцсетях. Курьез произошел во время митинга в городе Порт-Гурон. Трамп похвалил Минаж за её "красивую задницу".
Кроме того, американский лидер публично поставил в неловкое положение свою жену Меланию. Во время подписания важного документа Трамп заявил, что автограф его возлюбленной якобы не имеет значения. Это вызвало смех у зрителей.