"Иди домой, тебе заплатили": Трамп устроил скандал с обругавшим его прямо на митинге американцем

Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Миссисипи подвергся шквалу критики со стороны одного из американцев из-за строительства бального зала.

Мужчина из толпы набросился на президента США с нецензурной критикой в связи с его идеей реконструкции Белого дома и строительства там бального зала. В ответ Трамп отправил его домой и заявил, что он подкуплен, пишет издание The Mirror.

Трамп на митинге

На этой неделе Дональд Трамп вновь посетил штат Миссисипи накануне решающих промежуточных выборов, где, по прогнозам, республиканцы потерпят сокрушительное поражение. Президент США в очередной раз пытался укрепить поддержку среди своих сторонников движения MAGA.

Издание отмечает, что митинги Трампа вызвали возмущение критиков из-за того, что президент, по всей видимости, зацикливается на вопросах, которые не решают основных проблем, связанных с стоимостью жизни.

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А это раздражает американцев. В частности, новая волна гнева в адрес президента США разразилась во время митинга в Коринте, штат Миссисипи. Один из участников толпы набросился на Трампа, сказав ему "засунуть бальный зал себе в задницу".

Мужчина критиковал президента за то, что тот больше беспокоился о том, как построить бальный зал.

В ответ Трамп сказал мужчине, чтобы тот шёл домой.

"О, идите домой. Идите домой. Идите домой", — сказал Трамп.

Затем Трамп без каких-либо доказательств заявил, что этому мужчине заплатили.

"Вы знаете, что они — наемные протестующие? Им платят 250 долларов — они думают, что это Джордж Сорос — и они разрушают себе жизнь, потому что теперь их арестовали. Теперь их арестовали. Мы обычно не давим слишком сильно, но разве это не ужасно", — сказал Трамп.

После этого политик неоднократно упоминал о бальном зале на митинге. По его словам, его строительство будет завершено до конца его второго президентского срока в январе 2029 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в очередной раз оказался в центре громкого скандала. Он публично оценил ягодицы рэперши Ники Минаж. Из-за этого на американского лидера обрушилась волна хейта в соцсетях. Курьез произошел во время митинга в городе Порт-Гурон. Трамп похвалил Минаж за её "красивую задницу".

Кроме того, американский лидер публично поставил в неловкое положение свою жену Меланию. Во время подписания важного документа Трамп заявил, что автограф его возлюбленной якобы не имеет значения. Это вызвало смех у зрителей.