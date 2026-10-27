"Іди додому, тобі заплатили": Трамп влаштував скандал із американцем, який вилаяв його прямо на мітингу

Дональд Трамп під час виборчого мітингу у штаті Міссісіпі потрапив під шквал критики від одного із американців через будівництво бальної зали.

Чоловік із натовпу накинувся на президента США, із нецензурною критикою через його ідею реконструювати Білий дім, звівши там бальну залу. У відповідь Трамп відправив його додому і заявив, що він проплачений, пише видання The Mirror.

Трамп на мітингу

Цього тижня Дональд знову Трамп здійснив подорож до штату Міссісіпі напередодні вирішальних проміжних виборів, де, за прогнозами, республіканці зіткнуться з розгромною поразкою. Президент США вкотре намагався зміцнити підтримку серед своїх прихильників руху MAGA.

Видання зазначає, що мітинги Трампа викликали обурення критиків через те, що президент, ймовірно, зациклюється на питаннях, які не вирішують головних проблем щодо вартості життя.

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А це дратує американців. Зокрема, новий спалах гніву у бік президента США стався під час мітингу в Коринті, штат Міссісіпі. Учасник натовпу накинувся на Трампа, сказавши йому "засунути бальну залу собі в дупу".

Чоловік критикував президента за те, що він більше був стурбований тим, як побудувати бальну залу.

У відповідь Трамп сказав чоловіку йти додому.

"О, йдіть додому. Йдіть додому. Йдіть додому", — сказав Трамп.

Потім Трамп без жодних доказів заявив, що чоловіку заплатили.

"Ви знаєте, що вони платні протестувальники? Їм платить 250 доларів — вони думають, що це Джордж Сорос — і вони руйнують собі життя, бо тепер їх заарештували. Тепер їх заарештували. Ми зазвичай не тиснемо надто сильно, але хіба це не жахливо", — сказав Трамп.

Після цього політик неодноразово згадував про бальну залу на мітингу. За його словами, її буде завершено до кінця його другого президентського терміну у січні 2029 року.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вкотре потрапив у гучний скандал. Він привселюдно оцінив сідниці реперки Нікі Мінаж. Через це на американського лідера обрушилася хвиля хейту у соцмережах. Курйоз стався під час мітингу у місті Порт-Гурон. Трамп похвалив Мінаж за її "гарну дупу".

Крім того, американський лідер публічно присоромив свою дружину Меланію. Під час підпису важливого документу Трамп заявив, що автограф його коханої нібито неважливий. Це визвало сміх у глядачів.