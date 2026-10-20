"Не знаю, чи твій підпис має значення": Трамп публічно принизив Меланію (відео)

Американський президент Дональд Трамп публічно присоромив свою дружину Меланію. Під час підпису важливого документу лідер держави заявив, що автограф його коханої нібито неважливий. Це визвало сміх у глядачів.

Відповідне відео оприлюднила американська журналістка Джессіка Єллін на сторінці в Instagram (jessicayellin). Користувачі мережі обурились витівкою Трампа та обговорили пару у коментарях.

Дональд Трамп зганьбив свою дружину

Нещодавно Меланія Трамп представила нову ініціативу щодо жіночого здоров'я. Однак журналісти звернули на те, як під час підписання відповідного документу Дональд дорікнув дружині.

Так, попри те, що Меланія очолила новий підрозділ, Трамп, передаючи їй ручку на підпис, заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".

На таку поведінку президента публіка відреагувала сміхом, але Меланія не промовчала і сказала: "Твій підпис – найважливіший".

Видео дня

Після цього Дональд уважно вдивлявся, як його дружина підписує документ, а потім видав: "Такий схожий на мій". На цей дивний закид Меланія відповіла: "Так, усе копіюю".

У коментарях під відео користувачі мережі висміяли вчинок Трампа та стали на захист його дружини. Водночас дехто не розуміє, як Меланія терпить таке відношення до себе.

«Мені подобається, як вона каже: «Звісно, ​​твій важливіший» — так, ніби розмовляє з маленькою дитиною»;

«Це набуде сенсу, коли це фіаско закінчиться і дійде до розлучення»;

«Мені завжди було цікаво, скільки вона бере за кожне таке приниження».

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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