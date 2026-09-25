Трампа висміяли в мережі за скривлену гримасу поруч із Сі Цзіньпіном (відео)

Президент США Дональд Трамп знову потрапив у смішний курйоз, який швидко розлетівся в мережі. Він кумедно здригнувся, коли над ним гучно пролетів бомбардувальник.

Момент стався під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Відповідне відео оприлюднили в мережі X.

Трамп скривився поруч із Сі Цзіньпіном

Інцидент стався 23 вересня на авіабазі Ендрюс під час урочистої зустрічі голови КНР, який прибув до США з триденним візитом. Так, над лідерами на низькій висоті пролетіли два стратегічні бомбардувальники B-1 Lancer.

У момент потужного звуку двигунів Дональд Трамп здригнувся, примружився та скривив обличчя. Водночас Сі Цзіньпін залишився абсолютно спокійним.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на вираз обличчя американського президента, який злякався гучного звуку:

"Трампе, це ж твоє авіашоу. Як ти можеш лякатися?";

"Трамп намагався влаштувати військовий авіапарад, щоб продемонструвати домінування. Це обернулося повним фіаско: Сі Цзіньпін навіть не здригнувся, тоді як Трамп виглядав переляканим".

Видео дня

Інші ж користувачі звернули увагу на дивний зовнішній вигляд Трампа. Журналіст Аарон Рупар написав:

"Зараз на авіабазі температура становить близько 18 градусів тепла, а Трамп при цьому в рукавичках, коли вітається з лідером КНР".

Інший користувач мережі запитав:

"Чому Трамп у рукавичках, коли надворі 18 градусів? Він щось приховує на руках?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі бурхливо обговорюють фото, на яких президент США Дональд Трамп нібито цілує свою помічницю Наталі Гарп. Знімки зроблені під час гри у гольф.

Американського президента висміяли через ідею проведення "Ігор патріотів". Це викликало жваве обговорення в інтернеті, і користувачі спромоглися на паралелі між нею та антиутопічною серією книг Сюзанн Коллінз для підлітків "Голодні ігри".

Крім того, у соцмережах з'явились десятки реакцій на ідею президента США Дональда Трампа, який хотів би дістатись до рідкоземельних металів України.