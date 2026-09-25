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Трампа висміяли в мережі за скривлену гримасу поруч із Сі Цзіньпіном (відео)

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Дональд Трамп із Сі Цзіньпіном | Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп знову потрапив у смішний курйоз, який швидко розлетівся в мережі. Він кумедно здригнувся, коли над ним гучно пролетів бомбардувальник.

Момент стався під час зустрічі із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Відповідне відео оприлюднили в мережі X.

Трамп скривився поруч із Сі Цзіньпіном

Інцидент стався 23 вересня на авіабазі Ендрюс під час урочистої зустрічі голови КНР, який прибув до США з триденним візитом. Так, над лідерами на низькій висоті пролетіли два стратегічні бомбардувальники B-1 Lancer.

У момент потужного звуку двигунів Дональд Трамп здригнувся, примружився та скривив обличчя. Водночас Сі Цзіньпін залишився абсолютно спокійним.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на вираз обличчя американського президента, який злякався гучного звуку:

  • "Трампе, це ж твоє авіашоу. Як ти можеш лякатися?";
  • "Трамп намагався влаштувати військовий авіапарад, щоб продемонструвати домінування. Це обернулося повним фіаско: Сі Цзіньпін навіть не здригнувся, тоді як Трамп виглядав переляканим".
Видео дня

Інші ж користувачі звернули увагу на дивний зовнішній вигляд Трампа. Журналіст Аарон Рупар написав:

  • "Зараз на авіабазі температура становить близько 18 градусів тепла, а Трамп при цьому в рукавичках, коли вітається з лідером КНР".

Інший користувач мережі запитав:

  • "Чому Трамп у рукавичках, коли надворі 18 градусів? Він щось приховує на руках?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, у соцмережах з'явились десятки реакцій на ідею президента США Дональда Трампа, який хотів би дістатись до рідкоземельних металів України.