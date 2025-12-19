"Президент Сноу": Трампа висміяли через ідею проведення "Ігор патріотів" (відео)

На честь 250-річчя США країна проведе перші в історії "Ігри патріотів" — чотириденний спортивний захід, у якому візьмуть участь школярі, по одному юнаку і одній дівчині, з кожного штату і території.

З такою ініціативою виступив президент Дональд Трамп, заявивши, що ці ігри будуть "безпрецедентними", а оголошення про їхнє проведення з'явилося на сторінці організації Freedom 250, яка очолює святкування 250-річчя США.

"Але я обіцяю, що в жіночих видах спорту не буде чоловіків. Ви цього не побачите" — заявив Дональд Трамп.

Дональд Трамп оголосив про підготовку до "Ігор патріотів"

Ігри, організовані Freedom250, нещодавно створеним підрозділом Національного фонду парків, стануть частиною масштабнішого святкування 250-річчя США і включатимуть молитовний захід на Національній алеї, покликаний "підтвердити нашу країну як єдину націю під Богом", та відкриття "Арки Трампа", визначної пам'ятки, створеної за зразком французької Тріумфальної арки, тільки більшого розміру.

Відео дня

Ідея Трампа викликала жваве обговорення в інтернеті, і користувачі спромоглися на паралелі між нею та антиутопічною серією книг Сюзанн Коллінз для підлітків "Голодні ігри".

"Не секрет, що Дональд Трамп черпав натхнення у кількох відомих авторитарних діячів минулого і сьогодення. Володимир Путін, Віктор Орбан з Угорщини та Сі Цзіньпін, яких президент відкрито хвалив, так чи інакше вплинули на стиль керівництва Трампа. Але я справді не думала, що президент Коріолан Сноу з "Голодних ігор", лідер вигаданої країни Панем, зрештою опиниться в цьому списку", — зізнається колумніст ресурсу Mother Jones Аріанна Когхілл.

Вона припустила, що в "Патріотичних іграх" Трампа не буде вбивств, але запропонувала почекати до осені, щоб це побачити.

Висміяли "Ігри патріотів" і демократи. У Х з'явилося відео з фільму "Голодні ігри", яким противники Трампа проілюстрували його ініціативу.

"І було постановлено, що щороку різні дістрикти Панема приноситимуть як данину одного молодого чоловіка й одну молоду жінку, щоб ті билися на смерть у видовищній виставі честі, мужності та самопожертви". (Голодні ігри, 2012)", — йдеться у підписі.

У коментарях користувачі називають Трампа "президентом Сноу", за аналогією з Кріоланом Сноу, головним лиходієм "Голодних ігор".

Сьогодні ж стало відомо, що Сполучені Штати призупиняють видачу "грін-карт" після стрілянини, яка сталася в університеті Брауна. Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Схоже, що інформація, озвучена в травні The New York Times про ідею департаменту національної безпеки США створити розважальне телешоу, де іммігранти змагатимуться за американське громадянство, скоро заграє новими барвами. Ідею проекту запропонував продюсер Роб Ворсофф, котрий є іммігрантом із Канади.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа встановила нові таблички під портретами президентів США, що містять нападки на його попередників у типовій для нинішнього президента США манері.

Також повідомлялося про те, як змінився Овальний кабінет після повернення Дональда Трампа в Білий дім.