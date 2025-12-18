Сонний Джо і суперечливий Обама: у Білому домі Трампа з'явилися нові таблички (відео)

На "Алеї слави президентів" у Білому домі є портрет кожного президента США. Раніше Дональд Трамп замінив фото Джо Байдена на знімок авторучки, а тепер до кожного глави Білого дому є авторське пояснення.

Причому в Білому домі адміністрації Дональда Трампа критикують усіх президентів, навіть Джорджа Буша-молодшого, який був республіканцем, як і Трамп, пише Sky News.

Тепер у Білому домі можна почитати, що Трамп думає про своїх попередників

На власних меморіальних дошках Трампа при цьому безліч хвалебних відгуків.

Адміністрація Дональда Трампа встановила нові таблички під портретами президентів США, що містять нападки на його попередників у типовій для нинішнього президента США манері.

Серед табличок, вочевидь, написаних самим містером Трампом, є одна, присвячена Джо Байдену, з написом: "Сонний Джо Байден був, безумовно, найгіршим президентом в американській історії".

Трамп неодноразово заявляв, що Байден був не в змозі ухвалювати рішення при здоровому глузді до кінця свого президентського терміну, і що його співробітники ухвалювали рішення від його імені, використовуючи авторучку для їх затвердження без його відома.

Пристрій відтворює підпис людини, даючи їй змогу багаторазово підписувати документи, не роблячи це щоразу вручну. Тому замість портрета Джо Байдена в Білому домі тепер красується знімок авторучки.

Далі на табличці Байден звинувачується в перемозі на "найкорумпованіших виборах в історії" і стверджується, що він "безпрецедентно часто використовував авторучки".

На іншій меморіальній дошці Барак Хусейн Обама названий "однією з найбільш суперечливих політичних фігур в американській історії". Там при цьому сказано, що він "перший чорний президент в історії США" і заявляється, що за його адміністрації спостерігалася "стагнація економіки". Його також звинувачують в анексії Кримського півострова Росією і розширенні впливу Ісламської держави на Близькому Сході.

Табличка під портретом Обами

На табличці під фотографією Білла Клінтона написано: "У 2016 році дружина президента Клінтона, Гілларі Клінтон, програла президентські вибори президенту Дональду Дж. Трампу!"

Навіть Джордж Буш-молодший, будучи республіканцем (хоча й не прихильником Трампа), удостоївся осуду: на його меморіальній дошці написано, що колишній президент "розпочав війни в Афганістані та Іраку, яких не повинно було бути".

Під портретом Рональда Рейгана можна прочитати, що він "був великим шанувальником Дональда Трампа ще до того, як став президентом".

Помилування, надане Джеральдом Фордом Річарду Ніксону після Вотергейтського скандалу, названо "мужнім", досягнення Білла Клінтона за час його президентства приписують республіканському конгресу, а меморіальна дошка, присвячена Джиммі Картеру, дає похмуру оцінку його президентства, але водночас наголошує на тому, що після того, як він пішов з посади, він "зробив великі справи для людства!".

"Алея слави президентів" — нещодавнє доповнення до інтер'єру Білого дому Трампа, де вздовж коридорів між Овальним кабінетом і Південною галявиною розміщені портрети.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що меморіальні дошки є "красномовним" описом спадщини кожного з президентів.

"Як історик, я знаю, що багато з цих документів були написані безпосередньо самим президентом", — сказала вона.

Це остання зміна в Білому домі Трампа, де почастішали використання золотистих акцентів і позолочених елементів декору, що імітують оформлення Трамп-Тауер у Нью-Йорку і його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

