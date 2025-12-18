Сонный Джо и противоречивый Обама: в Белом доме Трампа появились новые таблички (видео)

На "Аллее славы президентов" в Белом доме есть портрет каждого президента США. Ранее Дональд Трамп заменил фото Джо Байдена на снимок авторучки, а теперь к каждому главе Белого дома есть авторское пояснение.

Причем в Белом доме администрации Дональда Трампа критикуют всех президентов, даже Джорджа Буша-младшего, который был республиканцем, как и Трамп, пишет Sky News.

Теперь в Белом доме можно почитать, что Трамп думает о своих предшественниках

На собственных мемориальных досках Трампа при этом множество хвалебных отзывов.

Администрация Дональда Трампа установила новые таблички под портретами президентов США, содержащие нападки на его предшественников в типичной для ныненшнего президента США манере.

Среди табличек, по всей видимости, написанных самим мистером Трампом, есть одна, посвященная Джо Байдену, с надписью: "Сонный Джо Байден был, безусловно, худшим президентом в американской истории".

Трамп неоднократно заявлял, что Байден был не в состоянии принимать решения в здравом уме к концу своего президентского срока, и что его сотрудники принимали решения от его имени, используя авторучку для их утверждения без его ведома.

Устройство воспроизводит подпись человека, позволяя ему многократно подписывать документы, не делая это каждый раз вручную. Поэтому вместо портрета Джо Байдена в Белом доме теперь красуется снимок авторучки.

Далее на табличке Байден обвиняется в победе на "самых коррумпированных выборах в истории" и утверждается, что он "беспрецедентно часто использовал авторучки".

На другой мемориальной доске Барак Хусейн Обама назван "одной из самых противоречивых политических фигур в американской истории". Там при этом сказано, что он "первый черный президент в истории США" и заявляется, что при его администрации наблюдалась "стагнация экономики". Его также обвиняют в аннексии Крымского полуострова Россией и расширении влияния Исламского государства на Ближнем Востоке.

Табличка под портретом Обамы

На табличке под фотографией Билла Клинтона написано: "В 2016 году жена президента Клинтона, Хиллари Клинтон, проиграла президентские выборы президенту Дональду Дж. Трампу!"

Даже Джордж Буш-младший, будучи республиканцем (хотя и не сторонником Трампа), удостоился порицания: на его мемориальной доске написано, что бывший президент "начал войны в Афганистане и Ираке, которых не должно было быть".

Под портретом Рональда Рейгана можно прочитать, что он "был большим поклонником Дональда Трампа еще до того, как стал президентом".

Помилование, предоставленное Джеральдом Фордом Ричарду Никсону после Уотергейтского скандала, названо "мужественным", достижения Билла Клинтона за время его президентства приписываются республиканскому конгрессу, а мемориальная доска, посвященная Джимми Картеру, дает мрачную оценку его президентству, но в то же время отмечает, что после ухода с поста он "сделал великие дела для человечества!".

"Аллея славы президентов"— недавнее дополнение к интерьеру Белому дому Трампа, где вдоль коридоров между Овальным кабинетом и Южной лужайкой размещены портреты.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что мемориальные доски являются "красноречивым" описанием наследия каждого из президентов.

"Как историк, я знаю, что многие из этих документов были написаны непосредственно самим президентом", — сказала она.

Это последнее изменение в Белом доме Трампа, где участились использование золотистых акцентов и позолоченных элементов декора, имитирующих оформление Трамп-Тауэр в Нью-Йорке и его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

