Дональд Трамп обратился к нации: объявили ли США войну Венесуэле (видео)

Американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором сделал ряд заявлений. Ожидалось, что лидер США в частности прокомментирует действия в отношении Венесуэлы.

В своем обращении политик не упомянул ни о войне в Украине, которую он обещал быстро закончить, ни о конфликте США с Венесуэлой. Главные заявления Трампа передает Фокус со ссылкой на трансляцию Белого дома в YouTube.

Свое обращение американский лидер начал с критики своего предшественника Джо Байдена, заявив о том, что "получил в наследство беспорядок".

"Я унаследовал беспорядок, и я его исправляю", — подчеркнул Трамп.

Президент обвинил бывшего президента Джо Байдена в стремительном росте инфляции, утверждая, что сейчас он достигает успехов в решении экономического "беспорядка" в США. Также он пообещал американскому народу "новые облегчения" в 2026 году, намекнув на инновации в рамках "одного большого прекрасного проекта" от республиканцев.

Также Трамп сделал ряд заявлений об успехах США, которых удалось достичь за время его второй каденции.

"Наша страна была готова к провалу, полному провалу. Теперь мы самая горячая страна в мире", — подчеркнул американский лидер.

Он также заявил о стремительном снижении объемов наркотрафика США через море. Трамп заявляет, что его удалось сократить на 94%.

Что касается экономики США, то Трамп также в обращении упомянул о роли пошлин, которые он ввел, начиная вторую каденцию. По его словам, за первые 11 месяцев президентства удалось обеспечить 18 триллионов долларов инвестиций в США, что произошло в том числе благодаря его тарифам.

"Пошлины — мое любимое слово", — подчеркнул президент.

К тому же в ходе обращения к нации Дональд Трамп вспомнил о вкладе США в урегулировании конфликтов в странах Ближнего Востока. В частности политик похвастался успехами в Газе.

"Впервые за 3000 лет на Ближний Восток пришел мир", — заявил Трамп.

Вспоминая о других конфликтах, которые ему удалось урегулировать, президент США не упомянул о войне в Украине, с которой обещал быстро покончить.

Напомним, что перед этим президент Венесуэлы Николас Мадуро ответил на заявление Трампа о краже нефти у США, заявив о попытке создания "марионеточного правительства" в стране.