Дональд Трамп звернувся до нації: чи оголосили США війну Венесуелі (відео)

Американський президент Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації, в якому зробив низку заяв. Очікувалося, що лідер США зокрема прокоментує дії щодо Венесуели.

У своєму зверненні політик не згадав ані про війну в Україні, яку він обіцяв швидко закінчити, ані про конфлікт США з Венесуелою. Головні заяви Трампа передає Фокус з посиланням на трансляцію Білого дому у YouTube.

Своє звернення американський лідер розпочав з критики свого попередника Джо Байдена, заявивши про те, що "отримав у спадок безлад".

"Я успадкував безлад, і я його виправляю", — наголосив Трамп.

Президент звинуватив колишнього президента Джо Байдена у стрімкому зростанні інфляції, стверджуючи, що зараз він досягає успіхів у вирішенні економічного "безладу" у США. Також він пообіцяв американському народу "нові полегшення" у 2026 році, натякнувши на інновації у межах "одного великого прекрасного проєкту" від республіканців.

Також Трамп зробив низку заяв про успіхи США, яких вдалося досягнути за час його другої каденції.

"Наша країна була готова до провалу, повного провалу. Тепер ми найгарячіша країна у світі", — наголосив американський лідер.

Він також заявив про стрімке зниження обсягів наркотрафіку США через море. Трамп заявляє, що його вдалося скоротити на 94%.

Що стосується економіки США, то Трамп також у зверненні згадав про роль мит, які він запровадив, розпочинаючи другу каденцію. За його словами, за перші 11 місяців президентства вдалося забезпечити 18 трильйонів доларів інвестицій у США, що відбулося зокрема завдяки його тарифам.

"Мита — моє улюблене слово", — наголосив президент.

До того ж в ході звернення до нації Дональд Трамп пригадав про внесок США у врегулюванні конфліктів у країнах Близького Сходу. Зокрема політик похизувався успіхами у Газі.

"Вперше за 3000 років на Близький Схід прийшов мир", — заявив Трамп.

Згадуючи про інші конфлікти, які йому вдалося врегулювати, президент США не згадав про війну в Україні, з якою обіцяв швидко покінчити.

Наприкінці звернення Дональд Трамп побажав усім гарних різдвяних свят, не обмовившись про наміри США щодо Венесуели. Загалом виступ президента США тривав близько 18 хвилин.

Видання CNN звернуло увагу, що Трамп "поспішно виступив" з національним зверненням, оскільки усвідомлював часові обмеження. Медіа пише, що політик читав текст звернення "у надзвичайно швидкому для себе темпі".

Варто зауважити, що перед цим журналіст Такер Карлсон заявляв про те, що у ніч на 18 грудня Трамп може оголосити війну Венесуелі. Також видання The New York Times повідомляло, що Венесуела вивела у море військові кораблі, у той час як радари зафіксували активність авіації США поблизу країни.

Нагадаємо, що 18 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро відповів на заяву Трампа про крадіжку нафти у США, заявивши про спробу створення "маріонеткового уряду" у країні.