"Президент Сноу": Трампа высмеяли из-за идеи проведения "Игр патриотов" (видео)

В честь 250-летия США страна проведет первые в истории "Игры патриотов" — четырехдневное спортивное мероприятие, в котором примут участие школьники, по одному юноше и одной девушке, из каждого штата и территории.

С подобной инициативой выступил президент Дональд Трамп, заявив, что эти игры будут "беспрецедентными", а объявление об их проведении появилось на странице организации Freedom 250, которая возглавляет празднование 250-летия США.

"Но я обещаю, что в женских видах спорта не будет мужчин. Вы этого не увидите" – заявил Дональд Трамп.

Дональд Трамп объявил о подготовке к "Играм патриотов"

Игры, организованные Freedom250, недавно созданным подразделением Национального фонда парков, станут частью более масштабного празднования 250-летия США и будут включать в себя молитвенное мероприятие на Национальной аллее, призванное "подтвердить нашу страну как единую нацию под Богом", и открытие "Арки Трампа", достопримечательности, созданной по образцу французской Триумфальной арки, только большего размера.

Відео дня

Идея Трампа вызвала оживленное обсуждение в интернете, и пользователи упропровели параллели между ней и антиутопической серией книг Сюзанн Коллинз для подростков "Голодные игры".

"Не секрет, что Дональд Трамп черпал вдохновение у нескольких известных авторитарных деятелей прошлого и настоящего. Владимир Путин, Виктор Орбан из Венгрии и Си Цзиньпин, которых президент открыто хвалил, так или иначе повлияли на стиль руководства Трампа. Но я действительно не думала, что президент Кориолан Сноу из "Голодных игр", лидер вымышленной страны Панем, в конечном итоге окажется в этом списке", – признается колумнист ресурса Mother Jones Арианна Когхилл.

Она предположила, что в "Патриотических играх" Трампа не будет убийств, но предложила повременить до осени, чтобы это увидеть.

Высмеяли "Игры патриотов" и демократы. В Х появилось видео из фильма "Голодные игры", которым противники Трампа проиллюстрировали его инициативу.

"И было постановлено, что каждый год различные дистрикты Панема будут приносить в качестве дани одного молодого человека и одну молодую женщину, чтобы те сражались насмерть в зрелищном представлении чести, мужества и самопожертвования". (Голодные игры, 2012)", – говорится в подписи.

В комментариях пользователи называют Трампа "президентом Сноу", по аналогии с Криоланом Сноу, главным злодеем "Голодных игр".

Сегодня же стало известно, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу "грин-карт" после стрельбы, которая произошла в университете Брауна. Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Похоже, что информация, озвученная в мае The New York Times об идее департамента национальной безопасности США создать развлекательное телешоу, где иммигранты будут соревноваться за американское гражданство, скоро заиграет новыми красками. Идею проекта предложил продюсер Роб Ворсофф, который является иммигрантом из Канады.

Напомним, администрация Дональда Трампа установила новые таблички под портретами президентов США, содержащие нападки на его предшественников в типичной для нынешнего президента США манере.

Также сообщалось о том, как изменился Овальный кабинет после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.