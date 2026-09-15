Трампа запідозрили у зраді: мережа вибухнула його фото з поцілунком

У мережі бурхливо обговорюють фото, на яких президент США Дональд Трамп нібито цілує свою помічницю Наталі Гарп. Знімки зроблені під час гри у гольф.

Відповідні кадри оприлюднили у соцмережі X. Користувач стверджує, що фото можуть бути зроблені за допомогою штучного інтелекту. Однак підписники вже рознесли знімки та дискутують на цю тему.

Так, у мережі показали дві фотографії, на яких Трамп нібито цілується з Наталі Гарп. Перший знімок більш чіткіший, а другий — розмитий.

На думку користувачів, перше зображення, ймовірно, згенеровано ШІ, оскільки на правій руці Наталі Гарп видніється 6 пальців. Інше ж фото – виглядає більш переконливо для аудиторії.

На кадрах, які розлетілися в мережі, видно, як нібито Трамп у білій футболці та штанях кремового кольору стоїть на гольф-полі та цілує свою помічницю. Ця інформація завірусилася після того, як американський президент відвідав власний гольф-курорт в селі Дунбег (Ірландія). Цікаво, що Наталі Гарп у цей момент була разом з політиком.

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Трамп нібито цілується з помічницею Фото: X (Twitter) Трамп нібито цілується з помічницею Фото: X (Twitter)

Втім, офіційного підтвердження цим фото немає. Однак у мережі встигли це обговорити:

"Я не бачу шести пальців. Я бачу п’ять пальців і її спідницю. Чому так важко повірити, що вони здатні на подружню зраду, якщо вони робили значно гірші речі?";

"Ну й що ви скажете, коли він у цьому зізнається або з’являться докази, що той розмитий знімок — справжній? Адже ми всі знаємо, що це так";

"Цікавий факт. Єдиний спосіб, у який двоє людей могли б поцілуватися в такій позі, — це якби ні в кого з них не було носа".

До речі, Наталі Гарп — одна з найближчих помічниць Трампа. Через постійну присутність поруч із президентом їхні стосунки часто обговорюють. Водночас доказів любовного зв'язку немає.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дональд Трамп "заснув" в Овальному кабінеті під час доповіді про вакцинацію. Під час церемонії підписання виконавчого указу президент виглядав сонним.

Також президент США обізвав "потворою" журналістку, яка назвала його "старим". Він не згадав чоловіка-репортера, який був співавтором статті, але напав на жінку-репортера Кеті Роджерс, яка також є кореспондентом Білого дому.

Окрім цього, 19-річна онука Дональда Трампа опинилася у центрі скандалу через вечерю у Білому домі. Кай Трамп показала у соцмережах те, що їй приготували кухарі.