19-річна онука Дональда Трампа опинилася у центрі скандалу через вечерю у Білому домі (фото)

19-річна онука президента США Дональда Трампа Кай Трамп завітала до дідуся на вечерю під час турніру UFC Freedom 250. Після цього вона похизувалася їжею, яку куштувала у Білому домі.

Кай Трамп показала у соцмережах те, що їй приготували кухарі Білого дому, і стала об'єктом жорсткої критики людей. Про це розповів таблоїд Radar Online.

Дівчина показала зокрема стейк, яким її пригостили під час візиту до дідуся. Саме розкішна вечеря обурила людей, які звинуватили її у тому, що Кай насолоджується розкішними привілеями за кошт платників податків.

Кай Трамп позихувалася вечерею у Білому домі Фото: radaronline

Дівчина зняла відеоролик, на якому показала, як після помаху руки на тарілці перед нею з’явився великий стейк із гарніром із броколі та картопляного пюре. Після цього Кай поглянула на свій новенький годинник Rolex Oyster Perpetual із циферблатом кольору "Тіффані", і побачила перед собою також велику миску салату "Цезар".

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Як відреагували користувачі

Коли люди побачили цей короткий ролик, то вибухнули обуреннями і докорами. Здебільшого американці дорікали дівчині тим, що ця "розкішна вечеря" була влаштована за гроші платників податків.

"Купили за мої податки", — обурився один з користувачів у коментарях. Інший підтримав цю думку і додав: "Тож це я за це заплатив".

Інші критики дорікнули онуці Трампа за те, що вона "живе у власному світі мільярдерів". Користувачі також спробували підрахувати вартість такої вечері.

"Вся ця вечеря, мабуть, обійшлася в 1 500 доларів", — припустив один із коментаторів.

Також люди згадували у коментарях про президента Трампа і жартували про те, що це "дивно", оскільки для глави Білого дому звичнішою їжею був би "Макдональдс".

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