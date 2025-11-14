Улюблена внучка Трампа з тріском провалилася на своєму першому турнірі з гольфу

18-річна Кай Трамп, онука президента США Дональда Трампа, в The Annika LPGA, турнірі з гольфу, названому на честь легенди LPGA і 10-кратної чемпіонки турнірів Великого шолома Анніки Соренстам, із призовим фондом $3,25 млн. Змагання відбуваються в гольф-клубі Пелікан у Бельєрі, штат Флорида.

Кай Трамп завершила перший день у The Annika LPGA з результатом 13 очок і посіла останнє місце, повідомляє Sky News.

"Я безумовно нервувала більше, ніж очікувала, але, думаю, зробила багато чудових ударів. Багато хороших ударів я зробила, просто не туди. І звичайно, оскільки це мій перший турнір LPGA, тепер я знаю, як це буває. Спочатку я відчувала себе трохи не в своїй тарілці, але потім все ж розійшлася", — прокоментувала дівчина перший день на турнірі.

Трамп, яка стартувала на задній дев'ятці разом з японкою Хінако Шібуно і німкенею Олівією Коуен, була зустрінута оплесками, коли її представили на 10-й лунці.

Але в підсумку Кай, яка посідає 461-ше місце в рейтингу Американської асоціації юніорів з гольфу і вважалася малоймовірною переможницею цього тижня, у підсумку програла перші чотири лунки, перш ніж зробити пар на 14-й лунці.

За словами дівчини, перед грою вона радилася зі своїми наставниками в гольфі — дідом Дональдом Трампом, а також легендою гольфу Тайгером Вудсом, з яким зараз перебуває у стосунках її мати Ванесса.

Міс Трамп казала, що і дідусь, і Тайгер порадили їй "просто отримувати задоволення від гри і не нервувати".

Трамп, яка забезпечила собі значну присутність на провідних юніорських змаганнях Флориди, виступала наступного дня після того, як Університет Майамі оголосив про свій намір грати за "Гаррікейнз" у сезоні 2026-27.

Хто така Кай Трамп

Кай — старша дочка Дональда Трампа-молодшого і його колишньої дружини Ванесси Гейдон. У неї також є сестра Хлоя і троє братів — Дональд, Трістан і Спенсер.

Хоча в Дональда Трампа 10 онуків, саме Кай називають його улюбленицею. Як і дід, дівчина без розуму від гольфу, і вони частенько грають у нього в маєтку республіканця Мар-а-Лаго, де є ідеальні поля для гольфу.

У соцмережах вона часто ділиться фотографіями з дідом і показує, як вчиться грати. За її словами, вона мріє стати професійною гольфісткою.

Коли Трамп перший раз переміг, Кай підтримала його на інавгурації, а під час його передвиборчої кампанії 2024 року вона навіть виступила з промовою на Національному з'їзді Республіканської партії. Кай розповіла, що Дональд Трамп — "звичайний люблячий дідусь", який обожнює онуків і цікавиться їхніми успіхами.

Кай часто грає в гольф із дідом

