Любимая внучка Трампа с треском провалилась на своем первом турнире по гольфу

18-летняя Кай Трамп, внучка президента США Дональда Трампа, в The Annika LPGA, турнире по гольфу, названном в честь легенды LPGA и 10-кратной чемпионки турниров Большого шлема Анники Соренстам, с призовым фондом $3,25 млн. Соревнования проходят в гольф-клубе Пеликан в Бельер, штат Флорида.

Кай Трамп завершила первый день в The Annika LPGA с результатом 13 очков и заняла последнее место, сообщает Sky News.

"Я определенно нервничала больше, чем ожидала, но, думаю, сделала много отличных ударов. Много хороших ударов я сделала, просто не туда. И конечно, поскольку это мой первый турнир LPGA, теперь я знаю, как это бывает. Поначалу я чувствовала себя немного не в своей тарелке, но потом все же разошлась", – прокомментировала девушка первый день на турнире.

Трамп, которая стартовала на задней девятке вместе с японкой Хинако Шибуно и немкой Оливией Коуэн, была встречена аплодисментами, когда ее представили на 10-й лунке.

Но в итоге Кай, занимающая 461-е место в рейтинге Американской ассоциации юниоров по гольфу и считавшаяся маловероятной победительницей на этой неделе, в итоге проиграла первые четыре лунки, прежде чем сделать пар на 14-й лунке.

По словам девушки, перед игрой она советовалась со своими наставниками в гольфе – дедом Дональдом Трампом, а также легендой гольфа Тайгером Вудсом, с которым сейчас состоит в отношениях ее мать Ванесса.

Мисс Трамп казала, что и дедушка, и Тайгер посоветовали ей "просто получать удовольствие от игры и не нервничать".

Трамп, которая обеспечила себе значительное присутствие на ведущих юниорских соревнованиях Флориды, выступала на следующий день после того, как Университет Майами объявил о своем намерении играть за "Харрикейнз" в сезоне 2026-27.

Кто такая Кай Трамп

Кай – старшая дочь Дональда Трампа-младшего и его бывшей жены Ванессы Хейдон. У нее также есть сестра Хлоя и трое братьев – Дональд, Тристан и Спенсер.

Хотя у Дональда Трампа 10 внуков, именно Кай называют его любимицей. Как и дед, девушка без ума от гольфа, и они частенько играют в него в поместье республиканца Мар-а-Лаго, где есть идеальные поля для гольфа.

В соцсетях она часто делится фотографиями с дедом и показывает, как учится играть. По ее словам, она мечтает стать профессиональной гольфисткой.

Когда Трамп первый раз победил, Кай поддержала его на инаугурации, а во время его предвыборной кампании в 2024 году она даже выступила с речью на Национальном съезде Республиканской партии. Кай рассказала, что Дональд Трамп – "обычный любящий дедушка", который обожает внуков и интересуется их успехами.

Кай часто играет в гольф с дедом

