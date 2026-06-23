19-летняя внучка Дональда Трампа оказалась в центре скандала из-за ужина в Белом доме (фото)

19-летняя внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп заглянула к дедушке на ужин во время турнира UFC Freedom 250. После этого она похвасталась блюдами, которые пробовала в Белом доме.

Кай Трамп показала в соцсетях, что ей приготовили повара Белого дома, и подверглась резкой критике со стороны пользователей. Об этом сообщил таблоид Radar Online.

Девушка показала, в частности, стейк, которым её угостили во время визита к дедушке. Именно этот роскошный ужин возмутил людей, которые обвинили её в том, что Кай наслаждается роскошными привилегиями за счёт налогоплательщиков.

Кай Трамп похвасталась ужином в Белом доме Фото: radaronline

Девушка сняла видеоролик, в котором показала, как после взмаха рукой на тарелке перед ней появился большой стейк с гарниром из брокколи и картофельного пюре. После этого Кай взглянула на свои новенькие часы Rolex Oyster Perpetual с циферблатом цвета "Тиффани" и увидела перед собой также большую миску салата "Цезарь".

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Как отреагировали пользователи

Когда люди увидели этот короткий ролик, они взорвались возмущением и упреками. В основном американцы упрекали девушку в том, что этот "роскошный ужин" был устроен за счёт денег налогоплательщиков.

"Купили за мои налоги", — возмутился один из пользователей в комментариях. Другой поддержал эту точку зрения и добавил: "Значит, это я за это заплатил".

Другие критики упрекнули внучку Трампа в том, что она "живет в собственном мире миллиардеров". Пользователи также попытались подсчитать стоимость такого ужина.

"Весь этот ужин, наверное, обошёлся в 1 500 долларов", — предположил один из комментаторов.

Кроме того, в комментариях люди упоминали президента Трампа и шутили, что это "странно", поскольку для главы Белого дома более привычной едой был бы "Макдональдс".

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Кроме того, ранее Кай Трамп потерпела сокрушительное поражение на своём первом турнире по гольфу.