19-летняя внучка Дональда Трампа оказалась в центре скандала из-за ужина в Белом доме (фото)
19-летняя внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп заглянула к дедушке на ужин во время турнира UFC Freedom 250. После этого она похвасталась блюдами, которые пробовала в Белом доме.
Кай Трамп показала в соцсетях, что ей приготовили повара Белого дома, и подверглась резкой критике со стороны пользователей. Об этом сообщил таблоид Radar Online.
Девушка показала, в частности, стейк, которым её угостили во время визита к дедушке. Именно этот роскошный ужин возмутил людей, которые обвинили её в том, что Кай наслаждается роскошными привилегиями за счёт налогоплательщиков.
Девушка сняла видеоролик, в котором показала, как после взмаха рукой на тарелке перед ней появился большой стейк с гарниром из брокколи и картофельного пюре. После этого Кай взглянула на свои новенькие часы Rolex Oyster Perpetual с циферблатом цвета "Тиффани" и увидела перед собой также большую миску салата "Цезарь".
Как отреагировали пользователи
Когда люди увидели этот короткий ролик, они взорвались возмущением и упреками. В основном американцы упрекали девушку в том, что этот "роскошный ужин" был устроен за счёт денег налогоплательщиков.
"Купили за мои налоги", — возмутился один из пользователей в комментариях. Другой поддержал эту точку зрения и добавил: "Значит, это я за это заплатил".
Другие критики упрекнули внучку Трампа в том, что она "живет в собственном мире миллиардеров". Пользователи также попытались подсчитать стоимость такого ужина.
"Весь этот ужин, наверное, обошёлся в 1 500 долларов", — предположил один из комментаторов.
Кроме того, в комментариях люди упоминали президента Трампа и шутили, что это "странно", поскольку для главы Белого дома более привычной едой был бы "Макдональдс".
Напомним, ранее "Фокус" писал, что:
- Дональд Трамп попал в очередной конфуз, когда назвал Илона Маска другим именем;
- внучка Дональда Трампа рассказала, что делает её свидания "странными".
Кроме того, ранее Кай Трамп потерпела сокрушительное поражение на своём первом турнире по гольфу.