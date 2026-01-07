"Охрана всегда рядом": внучка Трампа рассказала, что делает ее свидания "странными"

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп призналась, что жизнь под постоянной охраной Секретной службы делает даже обычные подростковые вещи крайне неудобными. По ее словам, свидания, встречи с друзьями и личное пространство фактически исчезают, когда рядом постоянно находятся агенты.

Как пишет издание The Independent, об этом девушка рассказала в подкасте блогера и инфлюенсера Логана Пола. В частности, 18-летняя Кай Трамп откровенно поделилась, что появление Секретной службы стало для нее серьезным испытанием, и это заставило ее полностью перестроить повседневную жизнь. По словам девушки, пришлось менять график, привыкать к постоянному контролю и принимать тот факт, что охрана всегда рядом — даже в самых будничных ситуациях.

"Это тяжело. Это была большая перестройка, когда они появились...Это довольно странно, когда ты проводишь время с друзьями, с группой девушек, а там стоит такой большой парень примерно в метре позади тебя", — объяснила девушка блогеру.

Особенно странно Кай чувствует себя во время обычных встреч с друзьями. К примеру, компания девушек может проводить время вместе, а рядом обязан стоять высокий агент и наблюдать за каждым движением. По ее словам, это неестественно и неудобно, но ей пришлось привыкнуть.

Однако, сложнее встречи с подругами, является тема свиданий, поскольку агенты могут сидеть буквально в нескольких метрах — например, за соседним столиком в ресторане.

"Если честно, это действительно неудобно, когда у тебя свидание с парнем, а он сидит за двумя столиками позади тебя. Это немного странно. Но я стараюсь изо всех сил не обращать на это внимания", — объяснила Кай.

Как добавляет издание Bild, больше всего изменений в жизни девушка почувствовала в прошлом году, когда Дональд Трамп снова стал президентом США. С этого же момента уровень безопасности усилился, и Кай пришлось быстро адаптироваться к новой реальности, в которой приватность стала роскошью.

Похожие трудности с личной жизнью, как пишет Bild, имеет и ее дядя Беррон Трамп. Как известно, для организации его свиданий в Trump Tower якобы перекрывали целый этаж, чтобы обеспечить максимальную безопасность и конфиденциальность.

Несмотря на повышенное внимание к ее личности, Кай пока не думает о создании семьи. Она призналась, что прислушивается к совету матери Ванессы Трамп, которая настаивает на том, чтобы дочь сначала сосредоточилась на карьере.

"Моя мама всегда говорит: "Сосредоточься на своей карьере. Когда ты с этим закончишь, тогда и займешься этим", — рассказала она в подкасте.

Как отмечает издание, в будущем Кай планирует реализовать себя в профессиональном гольфе и одерживать победы на турнирах.

Напомним, что Кай Трамп завершила первый день турнире по гольфу The Annika LPGA с результатом 13 очков и заняла последнее место.

Также Фокус писал, что в прошлом году 3 июня в имение Трампа проник мужчина, который "хотел жениться" на его внучке Кай.