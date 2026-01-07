"Охорона завжди поруч": онука Трампа розповіла, що робить її побачення "дивними"

Онука президента США Дональда Трампа Кай Трамп зізналася, що життя під постійною охороною Секретної служби робить навіть звичайні підліткові речі вкрай незручними. За її словами, побачення, зустрічі з друзями та особистий простір фактично зникають, коли поруч постійно перебувають агенти.

Як пише видання The Independent, про це дівчина розповіла в подкасті блогера та інфлюенсера Логана Пола. Зокрема, 18-річна Кай Трамп відверто поділилася, що поява Секретної служби стала для неї серйозним випробуванням, і це змусило її повністю перебудови повсякденне життя. За словами дівчини, довелося змінювати графік, звикати до постійного контролю і приймати той факт, що охорона завжди поруч — навіть у найбільш буденних ситуаціях.

"Це важко. Це була велика перебудова, коли вони з'явилися…Це досить дивно, коли ти проводиш час із друзями, з групою дівчат, а там стоїть такий великий хлопець приблизно за метр позаду тебе", — пояснила дівчина блогеру.

Відео дня

Особливо дивно Кай почувається під час звичайних зустрічей з друзями. До прикладу, компанія дівчат може проводити час разом, а поряд забов’язаний стояти високий агент та спостерігати за кожним рухом. За її словами, це неприродньо таі незручно, але їй довелося звикнути.

Однак, складніше за зустрічі з подругами, є тема побачень, оскільки агенти можуть сидіти буквально за кілька метрів — наприклад, за сусіднім столиком у ресторані.

"Якщо чесно, це справді незручно, коли в тебе побачення з хлопцем, а він сидить за двома столиками позаду тебе. Це трохи дивно. Але я намагаюся щосили не звертати на це уваги", — пояснила Кай.

Як додає видання Bild, найбільше змін у житті дівчина відчула торік, коли Дональд Трамп знову став президентом США. З цього ж моменту рівень безпеки посилився, і Кай довелося швидко адаптуватися до нової реальності, у якій приватність стала розкішшю.

Схожі труднощі з особистим життям, як пише Bild, має й її дядько Беррон Трамп. Як відомо, для організації його побачень у Trump Tower нібито перекривали цілий поверх, аби забезпечити максимальну безпеку та конфіденційність.

Попри підвищену увагу до її особи, Кай наразі не думає про створення сім’ї. Вона зізналася, що прислухається до поради матері Ванесси Трамп, яка наполягає на тому, щоб донька спершу зосередилася на кар’єрі.

"Моя мама завжди каже: "Зосередься на своїй кар'єрі. Коли ти з цим закінчиш, тоді і займешся цим", — розповіла вона в підкасті.

Як зауважує видання, у майбутньому Кай планує реалізувати себе в професійному гольфі та здобувати перемоги на турнірах.

Нагадаємо, що Кай Трамп завершила перший день турнірі з гольфу The Annika LPGA з результатом 13 очок і посіла останнє місце.

Також Фокус писав, що торік 3 червя у маєток Трампа проник чоловік, який "хотів одружитися" з його онукою Кай.