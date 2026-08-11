Трамп "заснув" в Овальному кабінеті під час доповіді про вакцинацію (відео)

80-річний президент США, здається, задрімав прямо на очах у журналістів, коли міністр охорони здоров’я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший зібрав підлеглих, щоб підписати "історичний" указ про зміну порядку вакцинації дітей.

Дональд Трамп заплющив очі й здавався сплячим, слухаючи доповідь доктора Джея Бхаттачар'я, директора Національних інститутів охорони здоров'я США, який заявляв про "історичний день для громадського здоров'я", повідомляє People.

Дональд Трамп, схоже, задрімав під час доповіді

Під час церемонії підписання виконавчого указу президент Дональд Трамп виглядав сонним.

Мета цього указу — змінити рекомендації щодо вакцинації дітей у США, зокрема розділити вакцинацію MMR на три етапи.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на перегляд рекомендацій щодо вакцинації дітей у країні, на тлі заяв його адміністрації про зв’язок вакцин з аутизмом, — зобов’язуючи федеральних чиновників у сфері охорони здоров’я дотримуватися іншого підходу до рекомендацій та введення вакцин дітям.

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Цей указ є частиною більш широких зусиль адміністрації щодо перегляду федеральної політики у сфері охорони здоров’я під керівництвом міністра охорони здоров’я та соціальних служб Роберти Ф. Кеннеді-молодшого, який протягом десятиліть відкрито виступав проти вакцинації та вживав дивні препарати, на кшталт води, підфарбованої синім барвником. Також він стверджував, що вітамін А допомагає від кору, після чого в США різко зросла кількість отруєнь цим препаратом.

Одна з найважливіших змін стосується вакцини проти кору, паротиту та краснухи. Замість комбінованої вакцини MMR дітям рекомендуватимуть отримувати всі три вакцини окремо під час різних візитів до лікаря. Адміністрація заявляє, що такий підхід покликаний підкреслити авторитет батьків і надати сім’ям більшу гнучкість у прийнятті рішень щодо вакцинації.

Ці зміни викликали різку критику з боку медичних експертів та організацій охорони здоров’я, які попереджають, що розподіл вакцинації на кілька візитів може ускладнити своєчасний захист дітей від захворювань, яким можна запобігти. Критики також стверджують, що ці додаткові візити ускладнять і здорожують процес для батьків та медичних працівників.

Указом також передбачено розмежування між вакцинами, рекомендованими для всіх дітей, та вакцинами, призначеними для дітей, які належать до групи підвищеного ризику. Що стосується інших вакцин, то їх застосування регулюватиметься так званим "спільним клінічним рішенням", тобто батьки та медичні працівники визначатимуть доцільність вакцинації.

Цей указ було видано на тлі зниження рівня вакцинації серед дітей у США в останні роки та триваючої боротьби органів охорони здоров’я зі спалахами захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцин, зокрема кору.

Адміністрація також продовжує сприяти подальшим дослідженням вакцин та їхнього потенційного впливу, зокрема щодо тверджень про зв’язок між вакцинами та аутизмом, які наукова спільнота неодноразово спростувала.

Нагадаємо, що 80-річного Дональда Трампа часто фотографують, коли він, судячи з усього, дрімає перед камерами.

Дональда Трампа часто застають сплячим

Після того, як у грудні 2025 року він заснув під час засідання Кабінету міністрів, глава адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз заявила, що президент США заплющив очі, але "не спить".

"Він не спить, — сказала Вайлз. — У нього закриті очі, голова відкинута назад... і, знаєте, з ним усе гаразд".

У липні прес-секретар Білого дому Девіс Інгл повідомив, що Трамп "роздумував про втрату свого дорогого друга Ліндсі Грема, на згадку про якого він щойно виголосив чудову промову", після того, як президент США задрімав під час похорону сенатора.

"Кожен, хто стверджує протилежне, — затятий ідіот", — сказав Інгл.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заснув під час турніру UFC Freedom 250 у Білому домі, який припав на день його народження.

А в грудні 2025 року Дональд Трамп, судячи з усього, "заснув" під час офіційного заходу в Білому домі, коли держсекретар США Марко Рубіо виголошував довгу промову.