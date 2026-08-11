Трамп "заснул" в Овальном кабинете во время доклада о вакцинации (видео)

80-летний президент США, кажется, задремал прямо перед журналистами, когда министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший собрал подчиненных, чтобы подписать "исторический" указ о изменении вакцинации детей.

Дональд Трамп прикрыл глаза и казался спящим, выслушивая доклад доктора Джей Бхаттачарья, директора Национальных институтов здравоохранения США, который заявлял об "историческом дне для общественного здравоохранения", сообщает People.

Дональд Трамп, похоже, задремал во время доклада

Во время церемонии подписания исполнительного указа президент Дональд Трамп выглядел сонным.

Цель данного указа — изменить рекомендации по вакцинации детей в США, в том числе разделить вакцинацию MMR на три этапа.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на пересмотр рекомендаций по вакцинации детей в стране, на фоне заявлений его администрации о связи вакцин с аутизмом, — предписывая федеральным чиновникам здравоохранения придерживаться иного подхода к рекомендациям и введению вакцин детям.

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Этот указ является частью более широких усилий администрации по пересмотру федеральной политики в области здравоохранения при министре здравоохранения и социальных служб Роберте Ф. Кеннеди-младшем, который на протяжении десятилетий открыто выступал против вакцинации и принимал странные препараты, вроде подкрашенной голубым красителем воды. Также он утверждал, что витамин А помогает от кори, после чего в США резко возросло количество отравлений этим препаратом.

Одно из наиболее значительных изменений касается вакцины против кори, паротита и краснухи. Вместо комбинированной вакцины MMR детям будет рекомендовано получать все три вакцины отдельно и во время разных визитов к врачу. Администрация заявляет, что такой подход призван подчеркнуть авторитет родителей и предоставить семьям большую гибкость в принятии решений о вакцинации.

Эти изменения вызвали резкую критику со стороны медицинских экспертов и организаций здравоохранения, которые предупреждают, что распределение вакцинации на несколько визитов может затруднить своевременную защиту детей от предотвратимых заболеваний. Критики также утверждают, что эти дополнительные визиты усложнят и удорожат процесс для родителей и медицинских работников.

В указе также предусмотрено разграничение между вакцинами, рекомендуемыми для всех детей, и вакцинами, предназначенными для детей, отнесенных к группе повышенного риска. Что касается других вакцин, то их применение будет регулироваться так называемым "совместным клиническим решением", то есть родители и медицинские работники будут определять целесообразность вакцинации.

Этот указ издан на фоне снижения уровня вакцинации среди детей в США в последние годы и продолжающейся борьбы органов здравоохранения со вспышками заболеваний, предотвратимых с помощью вакцин, включая корь.

Администрация также продолжает продвигать дальнейшие исследования вакцин и их потенциального воздействия, включая утверждения о связи между вакцинами и аутизмом, которые научное сообщество опровергло неоднократно.

Напомним, 80-летнего Дональда Трампа часто фотографируют, когда он, судя по всему, дремлет перед камерами.

Дональда Трампа часто ловят спящим

После того, как в декабре 2025 года он заснул во время заседания кабинета министров, глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что президент США закрывает глаза, но "не спит".

"Он не спит, — сказала Уайлз. — У него закрыты глаза, голова откинута назад... и, знаете, с ним все в порядке".

В июле пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл сообщил, что Трамп "размышлял о потере своего дорогого друга Линдси Грэма, в память о котором он только что произнес прекрасную речь", после того как президент США задремал во время похорон сенатора.

"Любой, кто утверждает обратное, — отъявленный идиот", — сказал Ингл.

Напомним, ранее Дональд Трамп заснул на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, который пришелся на день его рождения.

А в декабре 2025 года Дональд Трамп, по всей видимости, "заснул" во время официального мероприятия в Белом доме, когда госсекретарь США Марко Рубио произносил длинную речь.