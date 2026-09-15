Трампа заподозрили в измене: в сети разлетелось его фото с поцелуем

В сети бурно обсуждают фотографии, на которых президент США Дональд Трамп якобы целует свою помощницу Натали Гарп. Снимки сделаны во время игры в гольф.

Соответствующие кадры были опубликованы в социальной сети X. Пользователь утверждает, что фотографии, возможно, были сделаны с помощью искусственного интеллекта. Однако подписчики уже распространили снимки и обсуждают эту тему.

Так, в сети появились две фотографии, на которых Трамп якобы целуется с Натали Гарп. Первый снимок более четкий, а второй — размытый.

По мнению пользователей, первое изображение, вероятно, сгенерировано ИИ, поскольку на правой руке Натали Гарп видно 6 пальцев. Другое же фото выглядит более убедительно для аудитории.

На кадрах, которые разлетелись по сети, видно, как якобы Трамп в белой футболке и брюках кремового цвета стоит на поле для гольфа и целует свою помощницу. Эта информация стала вирусной после того, как американский президент посетил свой гольф-курорт в деревне Дунбег (Ирландия). Интересно, что Натали Гарп в этот момент была вместе с политиком.

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Трамп якобы целуется с помощницей Фото: X (Twitter) Трамп якобы целуется с помощницей Фото: X (Twitter)

Впрочем, официального подтверждения этой фотографии нет. Однако в сети уже успели это обсудить:

"Я не вижу шести пальцев. Я вижу пять пальцев и её юбку. Почему так трудно поверить, что они способны на супружескую измену, если они совершали гораздо худшие поступки?";

"Ну и что вы скажете, когда он в этом признается или появятся доказательства, что тот размытый снимок — настоящий? Ведь мы все знаем, что это так";

"Интересный факт. Единственный способ, которым двое людей могли бы поцеловаться в такой позе, — это если бы ни у кого из них не было носа".

Кстати, Натали Гарп — одна из ближайших помощниц Трампа. Из-за того, что она постоянно находится рядом с президентом, их отношения часто становятся предметом обсуждения. В то же время доказательств любовной связи нет.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дональд Трамп "заснул" в Овальном кабинете во время доклада о вакцинации. Во время церемонии подписания исполнительного указа президент выглядел сонным.

Также президент США обозвал "уродцем" журналистку, которая назвала его "стариком". Он не упомянул репортера-мужчину, который был соавтором статьи, но набросился на репортершу Кэти Роджерс, которая также является корреспондентом Белого дома.

Кроме того, 19-летняя внучка Дональда Трампа оказалась в центре скандала из-за ужина в Белом доме. Кай Трамп показала в соцсетях, что ей приготовили повара.